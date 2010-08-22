Коллекторы стали осваивать новые технологии

С ужесточением правового регулирования коллекторских организаций и введением единого реестра коллекторских фирм полномочия коллекторов по взысканию просроченной задолженности резко снизились, а вот просроченные долги граждан только растут.
Наблюдается некоторое снижение рынка услуг по взысканию задолженности. Коллекторские фирмы стали действовать намного осмотрительней и осторожней, так чтобы должники не пожаловались на их работу и компанию не исключили бы из реестра коллекторских организаций.
Поэтому в последнее время коллекторские фирмы осваивают все больше новых технологий и широко пользуются новыми технологическими разработками и программами.
Как показал опыт, наиболее результативными является общение оператора коллекторской фирмы непосредственно с должником. Но опытного коллектора надо растить и он дорого стоит. Поэтому на помощь коллекторам пришли специальные аналитические программы. Они отслеживают разговор, его записывают. Запись также нужна, чтобы защититься коллекторской организации в случае жалобы должника. Данные записи потом отслеживаются и обрабатываются разными специалистами, в том числе психологами и на основе полученных наработок создаются программы, которые в реальном времени помогают не слишком опытному и квалифицированному оператору правильно принимать решения и вести беседу с должником. У оператора на экране монитора появляется подсказка, что он должен сказать, на что обратить внимание, как себя вести в разговоре с должником. Получается, что с должником говорит не человек, а программа, которая указывает оператору коллекторской компании как правильно поступить и что сказать. Такие разговоры имеют наибольший эффект и позволяют сэкономить на персонале. Ведь коллекторской компании надо обзвонить как можно больше клиентов, а для этого надо много операторов. Они берут не качеством сотрудников, а их количеством.
Существуют специальные программы, которые отслеживают действие должника в социальных сетях, что он делает, его поступки и предпочтения. Полученные сведения вносятся в программу, ей анализируются и это позволяет правильно строить беседу с должником, так чтобы она имела наибольший эффект.
Также существуют программы и средства наблюдения и связи, которые отслеживают выезды коллекторов к должникам. Все действия коллекторов при выезде записываются. Это помогает защитить коллекторскую фирму в случае жалобы должника. Также как и в случае разговора оператора в режиме реального времени сотруднику коллекторской фирмы делаются подсказки, как вести разговор с должником, как себя вести, на что обратить внимание, при этом программа следит, чтобы коллектор не переходил границы. С одной стороны данные программы "страхуют" коллекторские компании от жалоб должников, а с другой стороны позволяют нанимать не слишком опытных сотрудников, так как постоянно им делаются подсказки как себя вести и что делать. Сейчас для коллекторских компаний главное объемы, чем больше будет выездов к должникам, тем лучше. Поэтому нужно много сотрудников на выезд.
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://bankir.ru/publikacii/20170405...kaya-10008767/
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