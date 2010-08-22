Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,671 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Коллекторы стали осваивать новые технологии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:36
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,631
Благодарностей: 1,784
УГ: 23
КП: 0.256
подарки
Коллекторы стали осваивать новые технологии



С ужесточением правового регулирования коллекторских организаций и введением единого реестра коллекторских фирм полномочия коллекторов по взысканию просроченной задолженности резко снизились, а вот просроченные долги граждан только растут.

Наблюдается некоторое снижение рынка услуг по взысканию задолженности. Коллекторские фирмы стали действовать намного осмотрительней и осторожней, так чтобы должники не пожаловались на их работу и компанию не исключили бы из реестра коллекторских организаций.

Поэтому в последнее время коллекторские фирмы осваивают все больше новых технологий и широко пользуются новыми технологическими разработками и программами.

Как показал опыт, наиболее результативными является общение оператора коллекторской фирмы непосредственно с должником. Но опытного коллектора надо растить и он дорого стоит. Поэтому на помощь коллекторам пришли специальные аналитические программы. Они отслеживают разговор, его записывают. Запись также нужна, чтобы защититься коллекторской организации в случае жалобы должника. Данные записи потом отслеживаются и обрабатываются разными специалистами, в том числе психологами и на основе полученных наработок создаются программы, которые в реальном времени помогают не слишком опытному и квалифицированному оператору правильно принимать решения и вести беседу с должником. У оператора на экране монитора появляется подсказка, что он должен сказать, на что обратить внимание, как себя вести в разговоре с должником. Получается, что с должником говорит не человек, а программа, которая указывает оператору коллекторской компании как правильно поступить и что сказать. Такие разговоры имеют наибольший эффект и позволяют сэкономить на персонале. Ведь коллекторской компании надо обзвонить как можно больше клиентов, а для этого надо много операторов. Они берут не качеством сотрудников, а их количеством.

Существуют специальные программы, которые отслеживают действие должника в социальных сетях, что он делает, его поступки и предпочтения. Полученные сведения вносятся в программу, ей анализируются и это позволяет правильно строить беседу с должником, так чтобы она имела наибольший эффект.

Также существуют программы и средства наблюдения и связи, которые отслеживают выезды коллекторов к должникам. Все действия коллекторов при выезде записываются. Это помогает защитить коллекторскую фирму в случае жалобы должника. Также как и в случае разговора оператора в режиме реального времени сотруднику коллекторской фирмы делаются подсказки, как вести разговор с должником, как себя вести, на что обратить внимание, при этом программа следит, чтобы коллектор не переходил границы. С одной стороны данные программы "страхуют" коллекторские компании от жалоб должников, а с другой стороны позволяют нанимать не слишком опытных сотрудников, так как постоянно им делаются подсказки как себя вести и что делать. Сейчас для коллекторских компаний главное объемы, чем больше будет выездов к должникам, тем лучше. Поэтому нужно много сотрудников на выезд.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://bankir.ru/publikacii/20170405...kaya-10008767/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5946d5b75a597
__________________
Все новинки хайпов. Ежедневное обновление. Обзоры, статьи, аналитика.
CryptoFinance. GCProfits.
Место под рекламу.
Написание текстов, переводы (английский язык)
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Lamborghini внедрила новые технологии ttxz Новости технологий и интернета 2 12.06.2017 09:41
В телемедицину внедряют новые технологии Clic Новости технологий и интернета 7 30.08.2016 18:56
networkup.ru - новые бизнес-технологии evgold Список проблемных/неактивных/закрытых программ 17 11.09.2014 00:44
Новые технологии. Спешите! Не пропустите! Nikolka-08 Архив: Инвестирование в стартапы 108 22.08.2010 17:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bakster
VipForexTrade - vipforextrade.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
fasthourly - fasthourly.info
От remo42 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vladtrchkv
МигКредит - migcredit.ru
От vladtrchkv в разделе «МФО»
Аватар ккроха666
Бесплатные карточки
От ккроха666 в разделе «Халява»
Аватара нет
Сдаются в аренду вычислительные мощности (сервера)
От Zem888 в разделе «Криптовалюты: общий форум»
Аватар monhyip
Сonstructioinvestment - constructioinvestment.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,671
Тем
474,662
Сообщений
11,760,748

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube