Россияне все чаще вынуждены объявлять частный дефолт



13 июня Минфин согласовал законопроект, предлагающий ввести упрощенную процедуру банкротства. Согласно упрощенной процедуре объявить себя банкротом можно если долги составят от 50 до 700 тысяч рублей. На данный момент объявить себя банкротом можно в том случае, если общий размер долгов превысит 500 тысяч рублей. Чтобы объявить себя банкротом необходимо запустить процедуру банкротства, нанять финансового управляющего, который должен сосчитать все имущество и обязательства должника. К тому же часто все настолько сложно и запутанно, что помимо финансового управляющего необходимо еще привлекать юристов для судебного рассмотрения. В любом случае без финансового управляющего не обойтись. И если по закону финансовый управляющий должен брать за свою работу до 25 тысяч рублей, то реально в жизни меньше, чем за 100 тысяч человек работать не будет. Обычно за свою работу финансовые управляющие берут 150 - 200 тысяч рублей. Именно поэтому за все время действия закона о банкротстве процедурой банкротства физических лиц по всех стране всего воспользовалось около 1500 человек, в то время как около 1 миллиона человек имеют кредиты свыше 500 тысяч рублей, по которым они не осуществляли платежей более 3 месяцев в подряд. То есть фактически процедурой банкротства может воспользоваться больше миллиона человек.



Но так как это очень дорогая процедура и чтобы ее начать надо сразу же заплатить деньги финансовому управляющему, иначе он не будет работать, всего за полтора года работы закона о банкротстве физических лиц объявили себя банкротами 1500 человек.



Сейчас законодатель предлагает упростить процедуру банкротства, убрав из расходов расходы на финансового управляющего, но только в том случае, если долги человека будут от 50 до 700 тысяч рублей. Потенциально у 7 миллионов человек существует такая задолженность по которой они не платили более трех месяцев в подряд.



По словам финансового управляющего только 2-3% людей, у кого есть деньги и имущество, но они не хотя платить по долгам. И они обращаются к финансовым управляющим, чтобы освободиться от кредитов, но при этом скрыть свое имущество, т.е. сделать так, чтобы долги "простили и забыли". Остальные люди обращаются к финансовым управляющим потому что у них реально нет денег, чтобы платить по кредитам, они загнаны в угол и уже не знают, что делать.







Обычно люди берут один кредит, что-то не рассчитали и у них недостаточно доходов, чтобы по нему расплатиться, тогда они берут кредит в другом банке и закрывают первый кредит. Второй закрывают третьим кредитом и так по нарастающей. После того, как банки не дают новые кредиты, люди обращаются в микрофинансовые организации, где берут кредиты уже под огромные проценты, а когда и микрофинансовых организаций больше в городе не остается, то бегут к финансовым управляющим, чтобы себя объявить банкротом. У таких людей обычно по 10-12 не погашенных кредитов и абсолютно нет денег, чтобы расплатиться. А ведь еще надо платить финансовым управляющим за их работу. Получается замкнутый круг из которого нет выхода. Уже на законодательном уровне вносились предложения, чтобы разрешить в случае банкротства должника продавать его единственное жилье, если его размеры выше установленного минимума. Но пока это предложение только обсуждается.







Ввести упрощенную процедуру банкротства предлагается, чтобы люди не доводили себя до таких больших долгов, а также чтобы банкротится было проще и дешевле. Ведь у банкрота и так денег нет и он всем должен, откуда же он тогда возьмет деньги на финансового управляющего. Получается, что в действительности к финансовому управляющему может обратиться только тот человек, у кого есть деньги и имущество, но кто не хочет платить по долгам, а хочет, чтобы управляющий помог ему скрыть его имущество.







Специально для mmgp.ru

По материалам

https://lenta.ru/articles/2017/06/18/bancruptcy/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/5946cb62669ae 13 июня Минфин согласовал законопроект, предлагающий ввести упрощенную процедуру банкротства. Согласно упрощенной процедуре объявить себя банкротом можно если долги составят от 50 до 700 тысяч рублей. На данный момент объявить себя банкротом можно в том случае, если общий размер долгов превысит 500 тысяч рублей. Чтобы объявить себя банкротом необходимо запустить процедуру банкротства, нанять финансового управляющего, который должен сосчитать все имущество и обязательства должника. К тому же часто все настолько сложно и запутанно, что помимо финансового управляющего необходимо еще привлекать юристов для судебного рассмотрения. В любом случае без финансового управляющего не обойтись. И если по закону финансовый управляющий должен брать за свою работу до 25 тысяч рублей, то реально в жизни меньше, чем за 100 тысяч человек работать не будет. Обычно за свою работу финансовые управляющие берут 150 - 200 тысяч рублей. Именно поэтому за все время действия закона о банкротстве процедурой банкротства физических лиц по всех стране всего воспользовалось около 1500 человек, в то время как около 1 миллиона человек имеют кредиты свыше 500 тысяч рублей, по которым они не осуществляли платежей более 3 месяцев в подряд. То есть фактически процедурой банкротства может воспользоваться больше миллиона человек.Но так как это очень дорогая процедура и чтобы ее начать надо сразу же заплатить деньги финансовому управляющему, иначе он не будет работать, всего за полтора года работы закона о банкротстве физических лиц объявили себя банкротами 1500 человек.Сейчас законодатель предлагает упростить процедуру банкротства, убрав из расходов расходы на финансового управляющего, но только в том случае, если долги человека будут от 50 до 700 тысяч рублей. Потенциально у 7 миллионов человек существует такая задолженность по которой они не платили более трех месяцев в подряд.По словам финансового управляющего только 2-3% людей, у кого есть деньги и имущество, но они не хотя платить по долгам. И они обращаются к финансовым управляющим, чтобы освободиться от кредитов, но при этом скрыть свое имущество, т.е. сделать так, чтобы долги "простили и забыли". Остальные люди обращаются к финансовым управляющим потому что у них реально нет денег, чтобы платить по кредитам, они загнаны в угол и уже не знают, что делать.Обычно люди берут один кредит, что-то не рассчитали и у них недостаточно доходов, чтобы по нему расплатиться, тогда они берут кредит в другом банке и закрывают первый кредит. Второй закрывают третьим кредитом и так по нарастающей. После того, как банки не дают новые кредиты, люди обращаются в микрофинансовые организации, где берут кредиты уже под огромные проценты, а когда и микрофинансовых организаций больше в городе не остается, то бегут к финансовым управляющим, чтобы себя объявить банкротом. У таких людей обычно по 10-12 не погашенных кредитов и абсолютно нет денег, чтобы расплатиться. А ведь еще надо платить финансовым управляющим за их работу. Получается замкнутый круг из которого нет выхода. Уже на законодательном уровне вносились предложения, чтобы разрешить в случае банкротства должника продавать его единственное жилье, если его размеры выше установленного минимума. Но пока это предложение только обсуждается.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

Все новинки хайпов. Ежедневное обновление. Обзоры, статьи, аналитика.

CryptoFinance. GCProfits.

Место под рекламу.

Написание текстов, переводы (английский язык) __________________Место под рекламу.Написание текстов, переводы (английский язык)