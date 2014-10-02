Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,671 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Россияне все чаще вынуждены объявлять частный дефолт

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:54
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,631
Благодарностей: 1,784
УГ: 23
КП: 0.256
подарки
Россияне все чаще вынуждены объявлять частный дефолт


13 июня Минфин согласовал законопроект, предлагающий ввести упрощенную процедуру банкротства. Согласно упрощенной процедуре объявить себя банкротом можно если долги составят от 50 до 700 тысяч рублей. На данный момент объявить себя банкротом можно в том случае, если общий размер долгов превысит 500 тысяч рублей. Чтобы объявить себя банкротом необходимо запустить процедуру банкротства, нанять финансового управляющего, который должен сосчитать все имущество и обязательства должника. К тому же часто все настолько сложно и запутанно, что помимо финансового управляющего необходимо еще привлекать юристов для судебного рассмотрения. В любом случае без финансового управляющего не обойтись. И если по закону финансовый управляющий должен брать за свою работу до 25 тысяч рублей, то реально в жизни меньше, чем за 100 тысяч человек работать не будет. Обычно за свою работу финансовые управляющие берут 150 - 200 тысяч рублей. Именно поэтому за все время действия закона о банкротстве процедурой банкротства физических лиц по всех стране всего воспользовалось около 1500 человек, в то время как около 1 миллиона человек имеют кредиты свыше 500 тысяч рублей, по которым они не осуществляли платежей более 3 месяцев в подряд. То есть фактически процедурой банкротства может воспользоваться больше миллиона человек.

Но так как это очень дорогая процедура и чтобы ее начать надо сразу же заплатить деньги финансовому управляющему, иначе он не будет работать, всего за полтора года работы закона о банкротстве физических лиц объявили себя банкротами 1500 человек.

Сейчас законодатель предлагает упростить процедуру банкротства, убрав из расходов расходы на финансового управляющего, но только в том случае, если долги человека будут от 50 до 700 тысяч рублей. Потенциально у 7 миллионов человек существует такая задолженность по которой они не платили более трех месяцев в подряд.

По словам финансового управляющего только 2-3% людей, у кого есть деньги и имущество, но они не хотя платить по долгам. И они обращаются к финансовым управляющим, чтобы освободиться от кредитов, но при этом скрыть свое имущество, т.е. сделать так, чтобы долги "простили и забыли". Остальные люди обращаются к финансовым управляющим потому что у них реально нет денег, чтобы платить по кредитам, они загнаны в угол и уже не знают, что делать.



Обычно люди берут один кредит, что-то не рассчитали и у них недостаточно доходов, чтобы по нему расплатиться, тогда они берут кредит в другом банке и закрывают первый кредит. Второй закрывают третьим кредитом и так по нарастающей. После того, как банки не дают новые кредиты, люди обращаются в микрофинансовые организации, где берут кредиты уже под огромные проценты, а когда и микрофинансовых организаций больше в городе не остается, то бегут к финансовым управляющим, чтобы себя объявить банкротом. У таких людей обычно по 10-12 не погашенных кредитов и абсолютно нет денег, чтобы расплатиться. А ведь еще надо платить финансовым управляющим за их работу. Получается замкнутый круг из которого нет выхода. Уже на законодательном уровне вносились предложения, чтобы разрешить в случае банкротства должника продавать его единственное жилье, если его размеры выше установленного минимума. Но пока это предложение только обсуждается.



Ввести упрощенную процедуру банкротства предлагается, чтобы люди не доводили себя до таких больших долгов, а также чтобы банкротится было проще и дешевле. Ведь у банкрота и так денег нет и он всем должен, откуда же он тогда возьмет деньги на финансового управляющего. Получается, что в действительности к финансовому управляющему может обратиться только тот человек, у кого есть деньги и имущество, но кто не хочет платить по долгам, а хочет, чтобы управляющий помог ему скрыть его имущество.



Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/articles/2017/06/18/bancruptcy/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5946cb62669ae
__________________
Все новинки хайпов. Ежедневное обновление. Обзоры, статьи, аналитика.
CryptoFinance. GCProfits.
Место под рекламу.
Написание текстов, переводы (английский язык)
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Россияне стали чаще брать займы до зарплаты Globomen Микрофинансовые организации 77 10.01.2017 14:54
Россияне стали чаще покупать машины в кредит Villa1981 Новости в мире финансов и инвестиций 65 23.12.2016 18:26
Жертвы TeslaCrypt 3 все чаще вынуждены платить хакерам pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 10 05.04.2016 14:31
Яресько считает, что на Украине уже всё украли и можно объявлять дефолт Kirksan Политика и экономика 4 31.05.2015 17:03
Яценюк: Украина не будет объявлять дефолт Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 17 02.10.2014 23:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар invester
Web Lender - web-lender.ru
От invester в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Zenit
Турнир №28. Турнирная таблица
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватар mokin35
Материальные предметы могут сделать человека счастливее
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Инвестирование на бинарных опционах
От ОлегКопысов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
подскажите пожайлуста
От dmitrii242 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
СМИ сообщили о подорожании рублевых купюр на 32% из-за швейцарской краски
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,671
Тем
474,662
Сообщений
11,760,748

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube