Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Мысли(афоризмы) для самомотивации трейдера.

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Делимся личным опытом заработка в сети, регулярно ведем учет своих инвестиций и пошагово комментируем формирование собственного инвестиционного портфеля.
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Старый Сегодня, 22:40
#1
Интересующийся
 
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.11.2015
Сообщений: 40
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Мысли(афоризмы) для самомотивации трейдера.
Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают иногда в это верить.
strateg365 вне форума  
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