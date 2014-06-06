1) ПАММ-счет AqilaBalqis: 9501498 (FXOpen)
2) Дата создания: 08.03.2017
3) Валюта ПАММ-счета: USD
4) Краткая информация об управляющем - нет
Капитал управляющего: 1187.31USD
Тип: PAMM ECN
Активные дни: 53
6) Оферты ПАММ-счета:
AqilaOffer1 (20/0/0 - 0/6 - 1000/100/1000 - 10)
— что означают цифры в скобках
(1)Вознаграждение за эффективность, 2)Комиссия Провайдера, 3)Ограничение минимальной доходности, 4)Комиссия за назначение средств, 5)Штраф за досрочный вывод средств, 6)Первоначальное назначение средств, 7)Минимальная сумма для назначений, 8)Минимальный баланс, 9)Комиссия Агента).
Торговый интервал на всех счетах равен неделе или месяцу. Расчёт прибыли и убытка между инвестором и трейдером производится каждый месяц считая от даты первого вложения в ПАММ.
7) Описание стратегии, которая используется на ПАММ счете, — информации нет.
8) Мани-менеджмент неизвестен-Макс. просадка: 30.98%
9) Контактная информация управляющего (сайт, почта, скайп и т.д.).
10) Информация о наличии/отсутствии у управляющего ликвидированных ПАММ-счетов: не известно.
11) Дополнительная информация- нет
Статистика по месяцам:
2017
март -1.32%
апрель +0.60%
май +10.74%
июнь текущий плюс