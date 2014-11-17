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Checkmate Pharmaceuticals привлек $27 миллионов для развития иммунотерапии

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Checkmate Pharmaceuticals привлек $27 миллионов для развития иммунотерапии

Checkmate Pharmaceuticals, расположенная в Кембридже (Массачусетс, США) биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке новых подходов к онкологической иммунотерапии, закрыла финансирование в серии Б на сумму 27 миллионов долларов. Раунд возглавил новый инвестор F-Prime Capital Partners при участии нынешних Sofinnova и venBio Partners.

Под руководством Карена Бреннана (главный операционный директор) и Арта Крига (генеральный директор), Checkmate Pharmaceuticals является медицинской компанией, использующей свой опыт и обширный объем знаний в области CpG-олигонуклеотидов, а также опробывающей подход, который объединит способность ДНК-CpG активировать противоопухолевую Т-клетку с ингибированием контрольной точки для преодоления способности опухоли мутировать в ответ на имунную реакцию.

Компания намерена использовать полученные средства для дальнейшего проведения клинических разработок CMP-001 - CpG-A-олигонуклеотида, который активирует врожденную иммунную систему через толл-подобный рецептор 9 (TLR9) и в настоящее время изучается в ходе фазы 1b в сочетании с пембролизумабом у пациентов с первичной рефрактерной меланомой, которые как показали улучшение, так и нет в результате анти-PD-1 терапии.

В частности, дополнительное финансирование позволит Checkmate проводить углубленные исследования в области изучения меланомы, а также исследования по дополнительным показателям, в которых комбинированный подход может оказаться клиническим действенным. Комбинированная терапия CMP-001 и пембролизумаба имеет потенциал для увеличения доли пациентов с раковыми заболеваниями, которые реагируют на терапию ингибированием контрольных точек и увеличения показателей и продолжительности противоопухолевых реакций, что позволит получить дополнительную клиническую выгоду.

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