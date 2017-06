pilot10 Топ Мастер

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 17,291 Благодарностей: 8,863 УГ: 6 КП: 0.158 подарки награды

Ethereum Classic стал первой криптовалютой в системе Bloomberg Terminal



Об этом событии сообщил в твиттере глава Grayscale Investments и создатель инвестфонда Ethereum Classic Investment Trust Барри Силберт.



Читать

Barry Silbert @barrysilbert

Another big milestone for Ethereum Classic (and @GrayscaleInvest)...first time digital currency research has been put on Bloomberg terminals



«Еще один значительный этап для Ethereum Classic (и @GrayscaleInvest) …впервые аналитическая информация по цифровой валюте появилась в терминалах Bloomberg»

Bloomberg Terminal — компьютерная система, которая позволяет специалистам в области финансов и других отраслей промышленности в реальном времени анализировать движение финансового рынка и вести торги на электронной площадке. Кроме того, система предоставляет доступ к новостям, котировкам, почте, а также позволяет обмениваться сообщениями через защищенную сеть.



Крупные финансовые компании мира имеют подписку на сервисы Bloomberg Professional. Компания Bloomberg сдает терминалы в аренду, стоимость которой составляет около $2000 в месяц.



Криптовалюта Ethereum Classic в настоящее время демонстрирует уверенный рост.





Данные: coinmarketcap



За прошедшие сутки ETC выросла на 12%, а рыночная капитализация криптовалюты уже превысила отметку в $2 млрд.



Напомним, в первой декаде июня криптовалюту Ethereum Classic добавила крупнейшая платформа социального трейдинга eToro, а в конце прошлого месяца добавление поддержки ETC анонсировала китайская криптобиржа BTCC.



Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!



Подписаться на новости Forklog



Источник Цифровая валюта Ethereum Classic (ETC) стала первым криптоактивом, информация о котором стала доступна в профессиональной компьютерной системе Bloomberg Terminal.Об этом событии сообщил в твиттере глава Grayscale Investments и создатель инвестфонда Ethereum Classic Investment Trust Барри Силберт.ЧитатьBarry Silbert @barrysilbertAnother big milestone for Ethereum Classic (and @GrayscaleInvest)...first time digital currency research has been put on Bloomberg terminals«Еще один значительный этап для Ethereum Classic (и @GrayscaleInvest) …впервые аналитическая информация по цифровой валюте появилась в терминалах Bloomberg»Bloomberg Terminal — компьютерная система, которая позволяет специалистам в области финансов и других отраслей промышленности в реальном времени анализировать движение финансового рынка и вести торги на электронной площадке. Кроме того, система предоставляет доступ к новостям, котировкам, почте, а также позволяет обмениваться сообщениями через защищенную сеть.Крупные финансовые компании мира имеют подписку на сервисы Bloomberg Professional. Компания Bloomberg сдает терминалы в аренду, стоимость которой составляет около $2000 в месяц.Криптовалюта Ethereum Classic в настоящее время демонстрирует уверенный рост.Данные: coinmarketcapЗа прошедшие сутки ETC выросла на 12%, а рыночная капитализация криптовалюты уже превысила отметку в $2 млрд.Напомним, в первой декаде июня криптовалюту Ethereum Classic добавила крупнейшая платформа социального трейдинга eToro, а в конце прошлого месяца добавление поддержки ETC анонсировала китайская криптобиржа BTCC.Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!Подписаться на новости Forklog

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!

За 2 года 150% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please! __________________