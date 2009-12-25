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Ethereum Classic стал первой криптовалютой в системе Bloomberg Terminal

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Ethereum Classic стал первой криптовалютой в системе Bloomberg Terminal
Цифровая валюта Ethereum Classic (ETC) стала первым криптоактивом, информация о котором стала доступна в профессиональной компьютерной системе Bloomberg Terminal.

Об этом событии сообщил в твиттере глава Grayscale Investments и создатель инвестфонда Ethereum Classic Investment Trust Барри Силберт.

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Barry Silbert @barrysilbert
Another big milestone for Ethereum Classic (and @GrayscaleInvest)...first time digital currency research has been put on Bloomberg terminals

«Еще один значительный этап для Ethereum Classic (и @GrayscaleInvest) …впервые аналитическая информация по цифровой валюте появилась в терминалах Bloomberg»
Bloomberg Terminal — компьютерная система, которая позволяет специалистам в области финансов и других отраслей промышленности в реальном времени анализировать движение финансового рынка и вести торги на электронной площадке. Кроме того, система предоставляет доступ к новостям, котировкам, почте, а также позволяет обмениваться сообщениями через защищенную сеть.

Крупные финансовые компании мира имеют подписку на сервисы Bloomberg Professional. Компания Bloomberg сдает терминалы в аренду, стоимость которой составляет около $2000 в месяц.

Криптовалюта Ethereum Classic в настоящее время демонстрирует уверенный рост.


Данные: coinmarketcap

За прошедшие сутки ETC выросла на 12%, а рыночная капитализация криптовалюты уже превысила отметку в $2 млрд.

Напомним, в первой декаде июня криптовалюту Ethereum Classic добавила крупнейшая платформа социального трейдинга eToro, а в конце прошлого месяца добавление поддержки ETC анонсировала китайская криптобиржа BTCC.

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