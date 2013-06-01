Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,649 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BITDIG - bitdig.net

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:52
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 11,274
Благодарностей: 557
УГ: 8
КП: 0.000
BITDIG - bitdig.net


BITDIG

Программа имеет 31 дней жизни, начиная с 18 мая 2017

Программа описаний:

Цитата:
Bitdig Business Limited является молодой и законны управления Bitcoin компании company.Our зарегистрирована в Selham Selham, Великобритании с 2016 года.

Компания специализируется на criptocadenas промышленности, с выдающейся технологией и Bitcoin Bitcoin торговой компанией mining.Since рожденной, наша роль заключается в предоставлении каждой возможности принять участие в связанных с Bitcoin бизнеса и получать прибыль легко с нашим мощными системным ,

В настоящее время членов нашей команды из разных научных дисциплин, но наша общая вера в criptocurrencies свела нас. Наша компания успешно получила много положительных отзывов и обратной связи от клиентов по всему миру. Присоединяйтесь к нам, и вырастить их Bitcoin!
Инвестиционные планы:

6% Ежедневно в течение 30 дней. (С понедельника по пятницу) Минимальный депозит 0,02 BTC

7% Ежедневно в течение 30 дней. (С понедельника по пятницу) Минимальный депозит 2 BTC

9% Ежедневно в течение 30 дней. (С понедельника по пятницу) Минимальный депозит 20 BTC

Другие особенности:

Мгновенные платежи (без сборов)

Защита от DDoS

SSL сертификат зеленый бар

Зарегистрированной в Великобритании компании с номером ->10524514<-

Лицензированные GoldCoders скрипт

Варианты оплаты: Bitcoin

-> Вы можете посмотреть здесь <-



Цитата:
Последний платеж:

0.00167400 BTC $4.25
6/16/2017 07:17:41am
bfec95977c7e45d5e8884e11cde36fd9e17314d9d40f2edba0 3d88553ff065da
Цитата:
Новый депозит:

0.03138200 BTC $81.30
6/18/2017 04:36:52pm
a870dc98730adbb0b8089726eb350f040321a824d470a83ed7 6aee2167c46d9b
__________________
На правах рекламы: Самая продвинутая криптовалютная инвестиционная платформа

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14
Последний раз редактировалось HotHyipsMonitor; Сегодня в 20:01.
HotHyipsMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 20:50
#2
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,831
Благодарностей: 6,038
УГ: 72
КП: 0.388
подарки
Re: BITDIG - bitdig.net
Ни че себе как оперативно на форум приТащили - через месяц
Стата Космос - Total deposited Ƀ 552.68154939
Total withdraw Ƀ 324.10714535
__________________
На правах рекламы: Самая продвинутая криптовалютная инвестиционная платформа

BITPALAS LTD - 10% в день
BITEXPLOSION LTD - 10% в день
Musya Rich на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pilot10
Биржа Gemini вышла на рынки Гонконга и Сингапура
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Центробанк пересмотрел подход к ключевой ставке
От Vlad23 в разделе «Банки России»
Аватар Jerigon
Сбербанк России выдаст, ООО "Агрохолдинг "Юрма" кредит
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар valery5599
Госдолг Италии дорос до 133% ВВП
От valery5599 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
libertyc.com - разработка инновационных материалов
От Janus2k в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Infolist
Денежная панель по заработку от Виктории Калининой - лохотрон!
От Infolist в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
413,649
Тем
474,634
Сообщений
11,760,169

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube