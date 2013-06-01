BITDIG - bitdig.net

BITDIG
Программа имеет 31 дней жизни, начиная с 18 мая 2017
Программа описаний:
Инвестиционные планы:
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Bitdig Business Limited является молодой и законны управления Bitcoin компании company.Our зарегистрирована в Selham Selham, Великобритании с 2016 года.
Компания специализируется на criptocadenas промышленности, с выдающейся технологией и Bitcoin Bitcoin торговой компанией mining.Since рожденной, наша роль заключается в предоставлении каждой возможности принять участие в связанных с Bitcoin бизнеса и получать прибыль легко с нашим мощными системным ,
В настоящее время членов нашей команды из разных научных дисциплин, но наша общая вера в criptocurrencies свела нас. Наша компания успешно получила много положительных отзывов и обратной связи от клиентов по всему миру. Присоединяйтесь к нам, и вырастить их Bitcoin!
6% Ежедневно в течение 30 дней. (С понедельника по пятницу) Минимальный депозит 0,02 BTC
7% Ежедневно в течение 30 дней. (С понедельника по пятницу) Минимальный депозит 2 BTC
9% Ежедневно в течение 30 дней. (С понедельника по пятницу) Минимальный депозит 20 BTC
Другие особенности:
Мгновенные платежи (без сборов)
Защита от DDoS
SSL сертификат зеленый бар
Зарегистрированной в Великобритании компании с номером ->10524514<-
Лицензированные GoldCoders скрипт
Варианты оплаты: Bitcoin
-> Вы можете посмотреть здесь <-
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Последний платеж:
0.00167400 BTC $4.25
6/16/2017 07:17:41am
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Новый депозит:
0.03138200 BTC $81.30
6/18/2017 04:36:52pm
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