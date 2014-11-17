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Adelis Equity Partners закрывает второй фонд объемом €600 миллионов

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Adelis Equity Partners закрывает второй фонд объемом €600 миллионов

Adelis Equity Partners, находящаяся в Стокгольме (Швеция) частная инвестиционная компания, специализирующаяся на предприятиях среднего бизнеса, закрыла свой второй фонд на уровне 600 миллионов евро.

Запущенный в марте 2017 года, Adelis Equity Partners Fund II привлек инвесторов из стран Европы и Северной Америки, среди которых есть пенсионные фонды, организации и фонды фондов. Также 30 миллионов евро инвестируют сами сотрудники компании.

Во главе с Яном Акессоном, Густавом Бардом, Стеффеном Томсеном, Эриком Халлертом, Расмусом Моландером и Джоэль Рус, Adelis Equity Partners Fund II продолжит стратегию своего предшественника по приобретению мажоритарных пактов акций в скандинавских компаниях с оценочной стоимостью в рамках между 20 и 200 миллионами евро.

Adelis Equity Partners Fund I был закрыт в октябре 2013 года на отметке 3,7 миллиарда шведских крон и с тех пор инвестировал в 12 компаний в Швеции, Дании и Финляндии. В свою очередь, эти портфельные компании сами провели более 20 дополнительных приобретений.

Структура работы Adelis Equity Partners по словам сотрудника выглядит так: "Мы обеспечиваем четкое согласование интересов между руководством, советом директоров и владельцами компании. Вместе с руководством и советом мы разрабатываем план создания дополнительной стоимости и долгосрочную дорожную карту для компании. Мы даем понять, что ответственность за выполнение плана лежит на руководстве. Adelis делает свой вклад путем участия в работе совета директоров и в конкретных проектах. Adelis - хорошо капитализированный и опытный владелец, который может предоставить финансовые ресурсы и опыт, необходимые для оптимального развития компании. Мы рассчитываем на долгосрочные инвестиции и стремимся найти наиболее подходящую модель для создания дополнительной стоимости в каждой ситуации. Компания руководствуется здравыми ценностями и принципами. Предпринимательство, креативность, честность и совместная командная работа являются естественными чертами нашей компании и отражены в нашем сотрудничестве с фирмами, в которые мы инвестируем."

Среди портфельных компаний Adelis Equity Partners можно отметить Knightec, Quattro Mikenti Group, Nordentic AB, IT Relation, Nordomatic AB, SSi Diagnostica A/S, Puuilo OyINTERSPORT Sweden AB, Med Group OY, Green Team Group A/S и Logent AB.

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венчурные компании, инвестиции, стартапы, фонды
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