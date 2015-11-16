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Судья отказал в оплате "холодного моря" двум российским туристкам



Сообщается, что Свердловский областной суд наказал 2-х российских туристок как говорят в таких случаях "рублем" - это стало следствием их обращения в наши органы юстиции за помощью в поисках вроде бы справедливости.



История невезучих женщин из Североуральска такова: в ноябре 2015 г. за 103 000 рублей они приобрели тур на двоих в Египет, однако, через несколько дней в небе на Синаем был взорван наш самолёт и все туры в эту страну прекратились.



Турфирма от своих обязательств не отказалась и была готова отдать деньги назад за испорченный не по их вине отдых. Но женщины попросили переоформить их на Турцию, что сотрудники турфирмы собственно и сделали, да еще и вернули туристкам 9000 руб. разницы.



Но отдых всё равно не заладился. По прилёту на место выяснилось, что гостиница стояла на второй береговой линии, погода была холодной и искупаться в море не получилось. В отеле за пользование сейфом с них брали деньги, ресторан первые 3 дня не обслуживал клиентов, поэтому еду в эти дни туристки покупали сами, хотя там ещё был бар, но он закрывался очень рано. Также в гостинице в эти дни проходила большая санитарная обработка и это тоже сильно мешало отдыху.



Соответственно, по возращение в Североуральск туристки отнесли заявление в суд на турфирму за испорченный по их мнению отдых. В заявлении они указали, что просят суд аннулировать договор с турфирмой, вернуть им стоимость тура, заплатить неустойку, штраф, возместить моральный ущерб и также все их судебные расходы.



Впрочем, турагенство оказалось не лыком шито, а получив извещение, что их ждут в суде, то взяло и подало встречный иск согласно которого (как вдруг выяснилось) одна из клиенток недоплатила им по договору какую-то сумму, проценты за пользование чужими деньгами, а также включило в иск и судебные издержки.



Судья рассмотрев все обстоятельства дела, установил, что истицы во время самой турпоездки не предъявляли турфирме никаких претензий, а просто молчали и конечно, это им пошло не в плюс. Также в заключенном Договоре не было указано и про первую береговую линию, а кроме того рестораны, бары, пользование сейфами не относятся с существенным условиям договора. А то что море было холодным, ну так это ваши проблемы: ноябрь не самый жаркий месяц в Турции - пора бы знать о таком. Следовательно, "недостатком услуги" здесь не пахнет и все доводы истиц отметаются. Даже фото "с места события" на судью не возымело действия. Отдыху ничто существенно не мешало - вот его вердикт.



А раз так, то суд удовлетворил встречный иск тутоператора продавшего женщинам те злосчастные путёвки. И теперь бывшие туристки должны будут выплатить турагенству недоплаченную сумму, проценты за её пользование ну и конечно, все судебные траты этого агентства.



1:0 в пользу туринсдустрии.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/594687f860090 Сообщается, что Свердловский областной суд наказал 2-х российских туристок как говорят в таких случаях "рублем" - это стало следствием их обращения в наши органы юстиции за помощью в поисках вроде бы справедливости.История невезучих женщин из Североуральска такова: в ноябре 2015 г. за 103 000 рублей они приобрели тур на двоих в Египет, однако, через несколько дней в небе на Синаем был взорван наш самолёт и все туры в эту страну прекратились.Турфирма от своих обязательств не отказалась и была готова отдать деньги назад за испорченный не по их вине отдых. Но женщины попросили переоформить их на Турцию, что сотрудники турфирмы собственно и сделали, да еще и вернули туристкам 9000 руб. разницы.Но отдых всё равно не заладился. По прилёту на место выяснилось, что гостиница стояла на второй береговой линии, погода была холодной и искупаться в море не получилось. В отеле за пользование сейфом с них брали деньги, ресторан первые 3 дня не обслуживал клиентов, поэтому еду в эти дни туристки покупали сами, хотя там ещё был бар, но он закрывался очень рано. Также в гостинице в эти дни проходила большая санитарная обработка и это тоже сильно мешало отдыху.Соответственно, по возращение в Североуральск туристки отнесли заявление в суд на турфирму за испорченный по их мнению отдых. В заявлении они указали, что просят суд аннулировать договор с турфирмой, вернуть им стоимость тура, заплатить неустойку, штраф, возместить моральный ущерб и также все их судебные расходы.Впрочем, турагенство оказалось не лыком шито, а получив извещение, что их ждут в суде, то взяло и подало встречный иск согласно которого (как вдруг выяснилось) одна из клиенток недоплатила им по договору какую-то сумму, проценты за пользование чужими деньгами, а также включило в иск и судебные издержки.Судья рассмотрев все обстоятельства дела, установил, что истицы во время самой турпоездки не предъявляли турфирме никаких претензий, а просто молчали и конечно, это им пошло не в плюс. Также в заключенном Договоре не было указано и про первую береговую линию, а кроме того рестораны, бары, пользование сейфами не относятся с существенным условиям договора. А то что море было холодным, ну так это ваши проблемы: ноябрь не самый жаркий месяц в Турции - пора бы знать о таком. Следовательно, "недостатком услуги" здесь не пахнет и все доводы истиц отметаются. Даже фото "с места события" на судью не возымело действия. Отдыху ничто существенно не мешало - вот его вердикт.А раз так, то суд удовлетворил встречный иск тутоператора продавшего женщинам те злосчастные путёвки. И теперь бывшие туристки должны будут выплатить турагенству недоплаченную сумму, проценты за её пользование ну и конечно, все судебные траты этого агентства.1:0 в пользу туринсдустрии.Специально для mmgp.ru

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