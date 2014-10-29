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PlayStation 4 продает примерно в два раза быстрее, чем Xbox One

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Старый Сегодня, 17:44
#1
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PlayStation 4 продает примерно в два раза быстрее, чем Xbox One

Xbox One обгоняет Microsoft с очень сильным отрывом: Sony PlayStation 4 продает консоли в 2 раза быстрее, чем Microsoft Xbox One, - заявляет крупнейший разработчик видеоигр Ubisoft.

Даже не смотря на то, что Microsoft в последнее время не сообщает никакой информации о продажах консолей Xbox One, Superdata сообщает, что Microsoft продала около 26 миллионов консолей, а это ставит компанию Sony лидирующим производителем игровых консолей в 2017 году.

За все время PlayStation 4 продала 60.4 млн консолей по всему миру. Помимо этого, Sony сообщила, что количество проданных копий игр составило 487.8 млн копий, - сообщили в пресс-центре Sony.

Стоит также отметить, что доход Sony в 2016 году увеличился на 6,3% и составил $14,73 млн, а чистая прибыль составляет $1,21 млрд.

До конца 31 марта 2018 года, компания планирует продать еще примерно 18 миллионов копий PS4, чтобы увеличить общее количество до 78 млн консолей.

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ttxz (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:46
#2
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Re: PlayStation 4 продает примерно в два раза быстрее, чем Xbox One
Среди приставок плейстьешону конечно равных нет. Лидер в этой отрасли
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новости, продажи, финансы
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