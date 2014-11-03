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7 причин, почему вложения в блокчейн сократились

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7 причин, почему вложения в блокчейн сократились
С появлением блокчейн платформы многие инвесторы обратили внимание на инновационную технологию и стали зарабатывать, размещая свои инвестиции в блокчейн проекты. Но в последнее время наблюдается отток вложений. С чем это связано? Почему блокчейн теряет свою привлекательность?


С 2015 по 2016 год блокчейн платформа стабильно развивалась без всяких там резких скачков. Затем появление ZCash и интерес Amazon, IBM и Microsoft к площадке подтолкнули к новым рекордам создания криптовалютных стартапов. И как раз этот момент стал одновременно и пиком и угасанием славы блокчейн.

1-я причина

Блокчейн бизнес – штука отличная, только когда ею пользуются умелые руки. Только вот к специалистам причислило себя огромнейшее количество предпринимателей. Мало того, что они свои цифровые стартапы разработали, так еще и призывают персональные блокчейн платформы создавать. Новоявленные гении понимают, как бизнес развивать. Только вот в инновационную нишу они зря свои пять копеек вставляют. Мало того, что их продукт «сырой» и плохо функционирует, так еще и должное признание их площадки практически не получают. Их корпоративные менеджеры хоть и имеют какой-то опыт, выйти на международный уровень под силу только единицам.

2-я причина

В период с 2015 по 2016 год все же немало успешных новых блокчейн платформ запущено. Но все они идут исключительно на уклон монетизации. И если инвестиции в блокчейн проекты иссякнут, то проекты автоматически закроются в ту же минуту.

3-я причина

Многие предприниматели потому и стали разрабатывать проекты для блокчейн платформ, что верят в идею открытого исходного кода. По их мнению, современный пользователь еще не стой отдачей оценит их творения, потому надо пока что больший акцент делать на привлечении вкладчиков и держать свой проект на «плаву». Только с таким подходом можно дождаться своих миллионов.

4-я причина

Часть разработчиков свято убеждены в том, что надо позволять бесплатно использовать открытый код и лишь частично раскрывать свои планы относительно дальнейшего продвижения стартапа. Эта группа мало зарабатывает. А так как далеко не всем известно, что само по себе блокчейн пространство бесплатно. Нередко многие бизнесмены этим пользуются и настолько впечатляюще свои первые действия описывают, что инвесторы переводят крупные суммы денег, ожидая на солидные суммы прибыли. Да только до оговоренного момента перечисления дивидендов стартап или шумно закрывается, либо предприниматель кардинально меняет свои планы, рассказывает о новых этапах развития и получает очередную отсрочку по выплатам.

5-я причина

Новости практически ежедневно извещают о том, как тот или иной банк стал внедрять в свою сферу технологию блокчейн. Только весь этот процесс идет настолько медленными темпами, что когда он завершится, даже трудно предположить. А все потому, что банковская структура на самом деле просто опасается этой инновации.

6-я причина

Время идет, инвестиции в блокчейн проекты особой прибыли не приносят, и пользователи активно переключаются непосредственно на криптовалюты. Бум вкладов как раз припал на начало 2016 и на лето текущего года, когда биткоин неожиданно порадовал стремительным рывком своего курса. В отличие от обычных блокчейн проектов, идеи криптовалют более живучие, прозрачные и прибыльные.

7-я причина

Запад убежден, что только на азиатских просторах их идеи будут активно развиваться, так как там сосредоточен огромнейший потенциал для блокчейна, а на их стороне уже делать нечего. Хотя на самом деле это не так. Просто закончился первый акт блокчейн пьесы, а второй еще только активно репетируют за кулисами.

В завершение

Инновационная система блокчейн идеальнее всего подходит для коммерческой деятельности. Это невероятный прыжок в гиперпространство, которому мы являемся свидетелями. Вот только для того, чтобы все заработало в полную силу, необходимо нам свое мышление и подход к делам менять. Когда станем на первое место не привлечение инвестиций в блокчейн проекты ставить, а о пользе для окружающих думать, тогда и наши идеи будут процветать, и виртуальная система покажет себя во всей красе. Вы согласны со мной или нет?



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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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