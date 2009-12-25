Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Что такое СегВит и как он работает? | BitNovosti.com

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Имя: Владимир
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Что такое СегВит и как он работает? | BitNovosti.com
Принципы работы SegWit, как устроен расширенный блок, разница между софт- и хард-форком – на примерах.

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