|
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
|
Сегодня, 16:21
|
Сегодня, 15:39
|
#1
|
Топ Мастер
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,290
Благодарностей: 8,863
УГ: 6
|
Что такое СегВит и как он работает? | BitNovosti.com
Принципы работы SegWit, как устроен расширенный блок, разница между софт- и хард-форком – на примерах.
Ваши пожертвования помогут нам делать новые выпуски: 1JiorvYR6C9YUESwM9RSBvcL3gp137k7iF
Смотрите на Youtube-канале
БитНовостей.
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 16:21
|