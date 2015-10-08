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Как петербурженка Анастасия Панкина зарабатывает свою прибыль на рынке ЕГЭ

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#1
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Как петербурженка Анастасия Панкина зарабатывает свою прибыль на рынке ЕГЭ

Молодая предпринимательница из Санкт-Петербурга Анастасия Панкина проживает в городе на Неве с рождения. В Питере она получила образование и этом же городе решила заняться своим бизнесом. И благодаря своей настойчивости и упорству к середине 2017 года она сумела добиться в своем деле определенных успехов, а главное ею была своевременно найдена именно та ниша на рынке, где в настоящее время наблюдается хороший рост, а значит хорошая прибыль на ближайшие годы ей будет обеспечена и соответственно время и усилия не были потрачены этой девушкой зря.

Её бизнес связан с рынком дополнительного образования для школьников - это курсы подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), а также к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и это касается выпускников 9 класса средней школы. В 2013 году она зарегистрировала в Петербурге свою компанию под названием "101 балл" и основным видом деятельности указала дополнительное образование. И вот за прошедшие с того времени 3 с лишним года её бизнес показал вполне достойные результаты и совсем недавно она даже стала лауреатом конкурса, который ежегодно организует для всего делового сообщества города издание "Деловой Петербург" под названием "Gazelle Бизнеса 2017".

Рассказывая о том, что почему она решила развивать это направление своей деятельности, Анастасия не скрывает, что что ранее уже занималась изучением этого рынка образовательных услуг и в принципе была готова к разным сценариям его развития, хотя изначально верила, что не ошиблась и бизнес у неё пойдёт в гору. И в принципе всё так и произошло и по её словам, сейчас на образовательном рынке Питера наблюдается хороший рост и что интересно репетиторы обучающие детей на дому сейчас стагнируют - их услуги, конечно, востребованы, но люди обращают всё больше внимание на подготовительные курсы - там также сейчас в большинстве своём трудятся не менее качественные профессионалы своего дела плюс имеется хорошая техническая оснащенность и это привлекает население.



Хотя без просадок не бывает и в этом бизнесе тоже. Например, в 2015 году выручка компании "101 балл" вдруг резко упала и Анастасия объясняет это тем, что в 1997-1998 гг. прошлого века в России наблюдался демографический провал, ну вот и не добрали они со школьников, которые проще говоря не родились и не пошли в своё время в школу. Однако, вслед за просадкой последовал взлёт и в прошлом году оборот этой компании составил 7,2 млн рублей - согласитесь, это впечатляет.

Между тем, такие прекрасные финансовые успехи вдохновили Анастасию на генерацию своих новых планов направленных на дальнейшие развитие бизнеса на ЕГЭ. На это лето у Анастасии уже запланировано расширение своей компании и открытие второго нового офиса в одном из районов Петербурга. Нужно будет вложить определенную сумму в оснащение помещения новым оборудованием, а также выделить хорошие средства на рекламу.

Кроме того, она решила запускать в российских городах, где население составляет более полумиллиона человек франшизу (напомним, что франшиза это передача по Договору прав пользования брендом и бизнес-моделью основателя такого бизнеса). И уже сейчас она ведёт переговоры о запуске подобного бизнеса с 3 своими крупными партнерами.

Пока в штате компании Анастасии трудится 15 сотрудников-преподавателей в основном из школ Петербурга. На их плечах лежит груз ответственности за 120 школьников, которых они готовят к ЕГЭ. Теперь уже каждый год, в октябре эти курсы по ЕГЭ начинают свою работу и к июню следующего года проводят свои выпуски. Еженедельно школьникам необходимо посещать по 1 занятию, которое длится 3 часа. Подавляющему большинству школьников, а также их родителям, очень нравится, что именно каким образом им подается материал на курсах Анастасии Панкиной и от желающих фактически нет отбоя. Заполняемость курсов 100%.

И всё это несмотря на то, что конкурировать этой компании зачастую приходится с теми же онлайн-курсами в Интернете. Но честно говоря, этой конкуренции "101 балл" г-жи Панкиной особо не боится, а всё дело в том, что хотя по организации онлайн-курсы менее затратны (например, у них нет необходимости снимать под них какое-то помещение, закупать мебель, оборудование и т.д.), однако, молодые бизнесмены, которые их организуют, довольно часто не уделяют должного внимания рекламе, а в неё нужно вкладывать на протяжении всего года, а не только в пик сезона, соответственно, давая рекламу только осенью (время записи на курсы) они оказываются без клиентов или их очень мало, что, конечно же, не ведёт к развитию бизнеса и они просто закрываются, так по-настоящему и не открывшись. Хотя, если всё отладить "по-уму", то это направление довольно перспективное, но повторим, что им нужно заниматься постоянно, а не только в пик сезона. Здесь легкие деньги сложно заработать.

И как гласят цифры из недавнего исследования российского онлайн-издания East-West Digital News о цифровых технологиях, которое выходит на английском языке, общий объем рынка дополнительных образовательных услуг в 2016 году превысил 130 млрд рублей и прогноз на рост даётся положительный - до 150 млрд рублей через 3 года. Поэтому развиваться бизнесу Анастасии еще есть куда и наверняка прибыль будет расти, раз она уже замахнулась практически на всю Россию.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59465d6b9f1eb
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:26.
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Старый Сегодня, 15:28
#2
Форекс-блогер
 
Аватар olkavac
 
Имя: Ольга
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Как петербурженка Анастасия Панкина зарабатывает свою прибыль на рынке ЕГЭ
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Пока в штате компании Анастасии трудится 15 сотрудников-преподавателей в основном из школ Петербурга. На их плечах лежит груз ответственности за 120 школьников, которых они готовят к ЕГЭ. Теперь уже каждый год, в октябре эти курсы по ЕГЭ начинают свою работу и к июню следующего года проводят свои выпуски. Еженедельно школьникам необходимо посещать по 1 занятию, которое длится 3 часа. Подавляющему большинству школьников, а также их родителям, очень нравится, что именно каким образом им подается материал на курсах Анастасии Панкиной и от желающих фактически нет отбой. Заполняемость 100%.
Ну если есть спрос, то предложение тоже будут поступать. И когда эти ЕГЭ кончатся?! Были же билеты, учили мы, конспекты писали, зубрили. И вот этот дурдом я не понимаю до сих пор - зачем это было все сделано?!
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