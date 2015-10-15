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В Китае запустили беспилотный магазин на колесах

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Старый Сегодня, 14:19
#1
Любитель
 
Имя: Марк Никитин
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 25.02.2017
Сообщений: 231
Благодарностей: 50
УГ: 4
КП: 0.158
В Китае запустили беспилотный магазин на колесах
Многие существующие торговые сети занимаются внедрением технологий, позволяющих по меньшей мере частично автоматизировать обслуживание посетителей. Так, в некоторых супермаркетах устанавливаются кассы самообслуживания, с помощью которых покупатели могут самостоятельно сканировать, упаковывать и оплачивать товары. Такой подход помогает компаниям ускорить процесс покупок и сократить расходы на персонал. В качестве альтернативы Wheelys реализует проект Moby по созданию полностью автоматических торговых точек. До сих пор стартап выпускал беспилотные кофейни — предполагается, что их конструкция ляжет в основу новых магазинов.

Как и беспилотные кофейни, магазины Moby не предполагают наличия обслуживающего персонала и будут оснащены колесной платформой. Целью проекта заявлено сокращение расходов на организацию торговых точек, что, как ожидается, поможет предпринимателям конкурировать с крупными сетями. По расчетам Wheelys, сборка передвижного магазина будет обходиться франчайзи в 30 тысяч долларов без учета общественных взносов. Его разработкой стартап занимается совместно с компанией Himalayafy и Хэйфэйским технологическим университетом — бета-тестирование первого магазина проводится на территории кампуса последнего. В 2016 году Wheelys также приобрела шведскую Näraffär.

Moby представляет собой небольшой торговый павильон, оборудованный, помимо колесной платформы, солнечными батареями, которые питают электродвигатель и бортовые источники освещения. Чтобы воспользоваться услугами магазина, покупателю необходимо скачать приложение-компаньон и, привязав его к банковской карте, просканировать штрих-код на входе. Находясь внутри, пользователь может самостоятельно оформить и забрать товар или, в случае отсутствия интересующих позиций, оставить заявку на доставку. При последующем посещении магазина покупатель может получить заказ. Остаток продукции (прежде всего продуктов питания) на точке отслеживается автоматически.

В будущем, помимо поездок на склад, павильоны Moby смогут доставлять товары на дом — для этого необходимо разрешение властей на передвижение беспилотников по дорогам общего пользования. Стартап также намерен усовершенствовать систему безопасности: например, датчики будут распознавать клиентов по биометрическим данным. Информация о покупателях позволит отслеживать их перемещения по магазину и будет удаляться после того, как посетитель покинул торговую точку. С внедрением биометрии разработчики планируют открыть доступ к павильонам широкой публике. Потенциально подобные аппараты также упростят обеспечение продовольствием труднодоступных районов, в том числе в сельской местности.
NikitinM на форуме  
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