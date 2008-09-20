Почему бизнес - это не только деньги?

Как вам хорошо известно, фактически у каждого человека имеется свой стимул, который помогает ему продолжать работать, создавать, пробовать, и, в конце концов, заставляет продолжать жить. Если говорить о бизнесе, многие успешные люди продолжают "делать свое дело", объясняя это тем, что они бросают вызов самому себе: „Смогу ли я превзойти самого себя, стать лучшим среди них?“ Хотя, очень часто люди занимаются прибыльным делом лишь потому, что оно прибыльное. Они просто хотят работать ради денег. Конечно, у каждого свое мнение, но я не признаю подобный „стимул“. И поверьте, не у одного меня имеется такое мнение.
Иногда случается, что некогда богатые люди отказываются от "набивания собственного кошелька“ ради других, более важных вещей. Есть ученые, которые отказываются от получения премий за свое открытие, а есть обычные люди, которые понимают, что столь большие суммы им просто-напросто не удастся потратить — они начинают заниматься благотворительностью, и, так сказать, становятся филантропами
.
И так, ближе к делу. Сегодня я расскажу о таких людях и их стимулах продолжать делать свое дело.
Григорий Яковлевич Перельман
Григорий Перельман является гениальным российским математиком, которому удалось сделать несколько очень важных открытий в своей сфере. Если говорить конкретнее, то ему удалось доказать: несколько ключевых утверждений в александровской геометрии пространств ограниченной снизу кривизны; гипотезу о душе (дифференциальная геометрия); гипотезу Пуанкаре
, которая "ждала“ полного доказательства более ста лет.
Согласитесь, у Перельмана довольно большой послужной список, следовательно, он должен был получить награду за свой вклад в науку. Верно, он трижды был лауреатом почетных премий, но ото всех них он отказался. Поверьте, денежное вознаграждение было не маленьким (он бы мог с легкостью стать миллионером
), но богатство не соблазнило Григория.
Он отказался от денег, от социума, от всех крайностей. Не стрижется, не бреется, редко меняет свою одежду, имеет постоянный рацион всего-лишь из трех продуктов: молока, сыра и хлеба. Вы скажете, что он безумец? А я скажу, что он гений. Отказаться от многих крайностей ради науки — вот воистину великий поступок
. Но не подумайте, что семья — это крайности. Григорий очень любит и ценит свою маму, хотя, следуя имеющимся у меня данным, собственную семью он никогда не стремился завести.
Великие люди заслуживают соответственного отношения, поэтому, жители Санкт-Петербурга, я призываю вас оставить в покое Григория: если вы увидите его на улице, то не ведите себя, как удивленные аборигены. Конечно, он нелюдим, но это лишь его выбор. Ни в коем случае не стоит фотографировать его, снимать на видео — не ставьте человека в неудобное положение.
Марк Цукерберг
Думаю, что всем известна социальная сеть "Facebook“ и ее создатель — Марк Цукерберг. Не трудно догадаться, какие суммы зарабатывает компания Facebook с той же рекламы. Но, как оказалось, Цукерберг сейчас зарабатывает не более одного доллара в год.
По словам самого Марка, сейчас ему зарплата не нужна. У него и так имеется состояние в размере 62.4 миллиардов долларов
— как говорит Цукерберг, это сумму крайне трудно потратить, потому он больше и не нуждается в зарплате.
Сейчас Марк занимается филантропией и познанием смысла жизни — так как в финансовом развитии он уже очень преуспел, настал черед развиваться в духовном плане. Безусловно, подобное стремление человека достойно уважения. Так что, желаем Facebookʼу успешного дальнейшего развития, а от команды Марка ждем в будущем новых революционных проектов.
Уоррен Баффетт
Безусловно, вы так же знаете достаточно много информации об Уоррене Баффетте. Тогда вы зададите мне вопрос: "Что он делает в этом списке, ведь Баффетт не отказывался от денег, оставаясь в бизнесе?“ Верно, не отказывался. Но, как я говорил ранее, важен именно ваш стимул зарабатывать деньги. К примеру, Уоррен желает лишь делать свое любимое дело и быть лучшим среди других инвесторов и предпринимателей.
Так же очень важно, что Баффетт активно занимается благотворительностью: в 2010 году он передал более 50% своего состояния (37 миллиардов долларов
) на благотворительность. Именно этот поступок является самым щедрым актом благотворительности в человечестве — вовсе не пиар ход, а истинный порыв добродеятельности.
Вывод
Помните, что деньги — это не самая главная вещь в жизни
. Зарабатывайте лишь теми способами, которые вам нравятся. Часто бывает, что люди идут на прибыльную работу, которая не приносит им никакого удовольствия — никогда не занимайтесь подобным, ведь с такой работой все рано или поздно пойдет под откос.
Не все люди занимаются бизнесом только ради денег — многие преследуют более интересные и затруднительные цели. Ни в чем себя не ущемляйте, поступайте так, как считаете правильным, и, помните, что достойным людям нужно помогать. Удачи!
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Автор: Kaneki
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