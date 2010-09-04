В Южной Корее впервые пустят с молотка 216 конфискованных биткоинов

Правительство Южной Кореи проведет свой первый публичный аукцион, на котором будут распроданы Биткоины, полученные в результате преступной деятельности.
При этом экономическая ценность Биткоина будет признана страной впервые, сообщает Bitcoin.com.
Корейская государственная компания по управлению активами (KAMCO) приняла решение продать 216 Биткоинов, изъятых у преступников в апреле. KAMCO управляет государственной собственностью, собирает просроченные налоги, а также скупает долги по кредитам у финансовых учреждений.
«Это первый публичный аукцион по распродаже виртуальных денег, он похож на распродажу акций, которые выросли в цене», — заявил официальный представитель KAMCO.
216 Биткоинов были конфискованы в апреле полицейским агентством Южного округа Кёнги у оператора «непристойного» веб-сайта, который получил около 1,7 млрд. вон от 1,2 млн. участников, пишет cryptocurrency.tech.
Впервые в судебном разбирательстве упоминалась криптовалюта. С момента конфискации цена Биткоина выросла более чем в два раза. Его стоимость выросла с 260 миллионов вон до 673 миллионов вон (приблизительно $ 596 500 долларов США) на момент публикации с учетом данных корейской биткоин-биржи Korbit.
Согласно Уголовно-процессуальному закону Южной Кореи, конфискованный актив становится собственностью государства, пишет Сеульская экономическая газета. Актив будет оценен и распродан с аукциона, а все вырученные средства пойдут в казну.
«Поскольку у государства есть права собственности на конфискованный актив, то государственное полицейское агентство, сможет опубликовать объект для будущей продажи на веб-сайте KAMCO», — сообщил представитель полиции.
Комиссия на данный аукцион оценивается примерно в 20 миллионов вон или 3% от выручки. Она будет вычтена из баланса, а остаток передан в казну.
Источник
.