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В Южной Корее впервые пустят с молотка 216 конфискованных биткоинов

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В Южной Корее впервые пустят с молотка 216 конфискованных биткоинов



Правительство Южной Кореи проведет свой первый публичный аукцион, на котором будут распроданы Биткоины, полученные в результате преступной деятельности.

При этом экономическая ценность Биткоина будет признана страной впервые, сообщает Bitcoin.com.

Корейская государственная компания по управлению активами (KAMCO) приняла решение продать 216 Биткоинов, изъятых у преступников в апреле. KAMCO управляет государственной собственностью, собирает просроченные налоги, а также скупает долги по кредитам у финансовых учреждений.

«Это первый публичный аукцион по распродаже виртуальных денег, он похож на распродажу акций, которые выросли в цене», — заявил официальный представитель KAMCO.

216 Биткоинов были конфискованы в апреле полицейским агентством Южного округа Кёнги у оператора «непристойного» веб-сайта, который получил около 1,7 млрд. вон от 1,2 млн. участников, пишет cryptocurrency.tech.

Впервые в судебном разбирательстве упоминалась криптовалюта. С момента конфискации цена Биткоина выросла более чем в два раза. Его стоимость выросла с 260 миллионов вон до 673 миллионов вон (приблизительно $ 596 500 долларов США) на момент публикации с учетом данных корейской биткоин-биржи Korbit.

Согласно Уголовно-процессуальному закону Южной Кореи, конфискованный актив становится собственностью государства, пишет Сеульская экономическая газета. Актив будет оценен и распродан с аукциона, а все вырученные средства пойдут в казну.

«Поскольку у государства есть права собственности на конфискованный актив, то государственное полицейское агентство, сможет опубликовать объект для будущей продажи на веб-сайте KAMCO», — сообщил представитель полиции.

Комиссия на данный аукцион оценивается примерно в 20 миллионов вон или 3% от выручки. Она будет вычтена из баланса, а остаток передан в казну.

Источник.
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