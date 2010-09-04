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CoinPayments начнет выплаты компенсаций пользователям, лишившихся токенов XRP

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CoinPayments начнет выплаты компенсаций пользователям, лишившихся токенов XRP

Оператор цифровых валют CoinPayments со следующей недели начнет выплаты держателям токенов XRP, которые лишились их вследствие ошибки в коде онлайн-кошелька. Об этом сообщает NewsBTC.

Примерно через неделю после предыдущей email-рассылки, в которой CoinPayments сообщила о недавней краже токенов XRP, компания разослала пользователям сообщения с анонсом начала компенсационных выплат. В новой рассылке уточняется сумма понесенных компанией потерь, которая составила 21 млн токенов XRP (около $5 млн по текущему курсу).

Кроме того, в письме отмечается, что CoinPayments обратилась к подозреваемым в краже пользователям с просьбой вернуть средства, однако это не принесло желаемого результата.

Напомним, ранее ForkLog сообщал, что вследствие ошибки в коде пользователи мультивалютного онлайн-кошелька CoinPayments лишились токенов Ripple (XRP).

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