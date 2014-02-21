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ПАММ-счёт Feniks AutoBot 80: 745563 (AlfaForex)

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Старый Сегодня, 13:20
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ПАММ-счёт Feniks AutoBot 80: 745563 (AlfaForex)
1. Название ПАММ счета: Feniks AutoBot 80

2. Информация о счете:
  • Дата создания счета: 16.04.2017 10:41:42 (63)
  • Валюта счета: RUB
  • Максимальная просадка: 0%
  • Капитал управляющего: 2000
  • Тип счета: mt5

3. Оферта:
  • Вознаграждение управляющему: 35%
  • Минимальная сумма инвестиций: 100
  • Минимальная сумма заявки на вывод: 1
  • Период оферты: 1 день


4. О торговой стратегии: Работа ведется автоматической торговой системой. Постоянная загрузка депозита – 80%. Количество сделок приблизительно составляет 7-10 в год. Максимальная просадка может достигать 50% за сделку единовременно.

5. Манименеджмент: Допускается до 50% просадки.

6. Информация об управляющем: Investing club Feniks

Мониторинг у брокера: Смотреть

Сторонний мониторинг:
https://my.alfaforex.com/ru/public/p...sic-indicators

Еще ПАММ счета управляющего: активный ПАММ: активный ПАММ: Feniks RUB
Investing club Feniks вне форума  
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