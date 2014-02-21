ПАММ-счёт Feniks AutoBot 80: 745563 (AlfaForex)

1. Название ПАММ счета: Feniks AutoBot 80
2. Информация о счете:
- Дата создания счета: 16.04.2017 10:41:42 (63)
- Валюта счета: RUB
- Максимальная просадка: 0%
- Капитал управляющего: 2000
- Тип счета: mt5
3. Оферта:
- Вознаграждение управляющему: 35%
- Минимальная сумма инвестиций: 100
- Минимальная сумма заявки на вывод: 1
- Период оферты: 1 день
4. О торговой стратегии: Работа ведется автоматической торговой системой. Постоянная загрузка депозита – 80%. Количество сделок приблизительно составляет 7-10 в год. Максимальная просадка может достигать 50% за сделку единовременно.
5. Манименеджмент: Допускается до 50% просадки.
6. Информация об управляющем: Investing club Feniks
Мониторинг у брокера: Смотреть
Сторонний мониторинг:
https://my.alfaforex.com/ru/public/p...sic-indicators
Еще ПАММ счета управляющего: активный ПАММ: активный ПАММ: Feniks RUB