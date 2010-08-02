Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,622 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Путин: цифровая экономика, это государственный приоритет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:38
#1
Специалист
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,603
Благодарностей: 226
УГ: 1
КП: 0.056
Путин: цифровая экономика, это государственный приоритет

В приоритете правительства России лежит перевод госаппарата на работу, основанную на технологии Блокчейн. Это один из первых, необходимых шагов, на пути перехода российской экономики на цифровую модель. На данный момент Путин подтвердил, что переход на цифровую экономику, это основной приоритет государства. Он считает, что будущее основано на применении этой технологии и Россия не имеет права отставать от Западного мира.
На данный момент мы видим, как Блокчейн постепенно вводится во все отрасли народного хозяйства. Технология успешно применяется в банковской сфере, при совершении госзпакупок и так далее.
Вот тут встает вопрос. Почему остальные отрасли отстают и не спешат запускать Блокчейн? Эту технологию можно использовать во всех отраслях: госзакупки, проведение тендеров, социальные программы, развитие туризма, банковский сектор и так далее. Блокчейн делает все процессы прозрачными, и исключает коррупционную составляющую. Технология позволит проводить благотворительные акции, при этом, все участники (инвесторы) смогут самостоятельно проследить за судьбой своих пожертвований. К примеру, на платформе Golos.io уже проводят благотворительные акции и помогают нуждающимся.
Кроме этого, нужно искать пути внедрения в оборот криптовалюты. Это наше будущее! Деньги интернета превращаются в аналог реальных. Все платежи можно производить при помощи мобильного, ноута или компьютера. Многие кафе, рестораны, гостиницы, санатории, базы отдыха начинают принимать криптовалюты, в качестве оплаты за свои услуги. Вот тут ярким примером может послужить платформа Mapala.net. Площадка, где пересекаются интересы путешественников, туристов и бизнеса. Здесь можно предложить услугу, а клиенты получают возможность произвести оплату криптовалютой, при этом, платформа выступает в качестве гаранта выполнения обязательств всех сторон.
Информационная поддержка
В данном случае технология Блокчейн позволит не только сохранить данные, но и воспрепятствует их корректировке третьими лицами. То есть, по сути, уничтожается коррупционная составляющая, и негативное воздействие «сильных мира сего» на все информационные процессы. В государственном секторе Блокчейн можно использовать для самых разнообразных целей. В частности, для приема/подачи деклараций о доходах чиновников, депутатов, губернаторов и так далее. При этом, каждый гражданин сможет сам убедиться в честности представителей госаппарата.
Отдельно Блокчейн можно использовать в налоговой службе. Декларации будут храниться вечно. При этом, они передаются на проверку в течение нескольких секунд, с любой точки мира.
Таким образом, как мы видим, слова Путина отражают действительность. Экономику страны невозможно представить без цифровых технологий. При этом, Блокчейн станет не только помощником, но и избавит от желания нарушать закон. Прозрачность процессов позволит избежать появления мошеннических схем. Даже социальная сфера станет более честной и открытой, что привлечет дополнительный поток благотворительных взносов.
Цифровая экономика, это финансовое будущее всех стран мира!
Автор: Юрий Пляцко. Специально для MMGP
__________________
Лучшая криптовалютная биржа!
Заработок на отзывах .
jurgan вне форума  
Старый Сегодня, 12:43
#2
Форекс-блогер
 
Аватар Klod
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 42
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 5,263
Благодарностей: 1,774
УГ: 22
Записей в FX-блоге: 1439
Подписок: 4
КП: 0.192
подарки
награды Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Re: Путин: цифровая экономика, это государственный приоритет
вроде была новость с подобным названием..
__________________
я торгую ТУТ
Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Честный и быстрый обмен электронных валют
Все лучшее в одном месте! Жми!
Klod на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Путин рассказал, когда экономика РФ выйдет на подъем Shurupov Новости в мире финансов и инвестиций 4 11.01.2016 23:28
Путин: экономика России миновала пик кризиса Vasiliyfedorchuk31 Новости в мире финансов и инвестиций 7 18.12.2015 15:53
Путин: экономика РФ уже приспособилась к новым ценам на нефть Lux-profit Новости в мире финансов и инвестиций 2 06.09.2015 22:24
Путин: российская экономика выдержит падение стоимости нефти Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 18 23.11.2014 04:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар okyl
Рыночные "гуру"
От okyl в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар monhyip
7profits - 7profits.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар cashman
Что лучше купить ссылок или места под статьи?
От cashman в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватара нет
Законопроект о запрете офисов в квартирах ударит по малому бизнесу в Украине
От Arise в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Мировые автоконцерны останавливают поставки авто в Россию
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар TTLuck2017
Стартап в сфере кибербезопасности ResponSight привлек $ 1,15 млн посевных инвестиций
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,622
Тем
474,601
Сообщений
11,758,804

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube