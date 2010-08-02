jurgan Специалист

Имя: Юрий Пол: Мужской Адрес: Украина, Одесская область Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 11.10.2016 Сообщений: 1,603 Благодарностей: 226 УГ: 1 КП: 0.056

Путин: цифровая экономика, это государственный приоритет

В приоритете правительства России лежит перевод госаппарата на работу, основанную на технологии Блокчейн. Это один из первых, необходимых шагов, на пути перехода российской экономики на цифровую модель. На данный момент Путин подтвердил, что переход на цифровую экономику, это основной приоритет государства. Он считает, что будущее основано на применении этой технологии и Россия не имеет права отставать от Западного мира.

На данный момент мы видим, как Блокчейн постепенно вводится во все отрасли народного хозяйства. Технология успешно применяется в банковской сфере, при совершении госзпакупок и так далее.

Вот тут встает вопрос. Почему остальные отрасли отстают и не спешат запускать Блокчейн? Эту технологию можно использовать во всех отраслях: госзакупки, проведение тендеров, социальные программы, развитие туризма, банковский сектор и так далее. Блокчейн делает все процессы прозрачными, и исключает коррупционную составляющую. Технология позволит проводить благотворительные акции, при этом, все участники (инвесторы) смогут самостоятельно проследить за судьбой своих пожертвований. К примеру, на платформе Golos.io уже проводят благотворительные акции и помогают нуждающимся.

Кроме этого, нужно искать пути внедрения в оборот криптовалюты. Это наше будущее! Деньги интернета превращаются в аналог реальных. Все платежи можно производить при помощи мобильного, ноута или компьютера. Многие кафе, рестораны, гостиницы, санатории, базы отдыха начинают принимать криптовалюты, в качестве оплаты за свои услуги. Вот тут ярким примером может послужить платформа Mapala.net. Площадка, где пересекаются интересы путешественников, туристов и бизнеса. Здесь можно предложить услугу, а клиенты получают возможность произвести оплату криптовалютой, при этом, платформа выступает в качестве гаранта выполнения обязательств всех сторон.

Информационная поддержка

В данном случае технология Блокчейн позволит не только сохранить данные, но и воспрепятствует их корректировке третьими лицами. То есть, по сути, уничтожается коррупционная составляющая, и негативное воздействие «сильных мира сего» на все информационные процессы. В государственном секторе Блокчейн можно использовать для самых разнообразных целей. В частности, для приема/подачи деклараций о доходах чиновников, депутатов, губернаторов и так далее. При этом, каждый гражданин сможет сам убедиться в честности представителей госаппарата.

Отдельно Блокчейн можно использовать в налоговой службе. Декларации будут храниться вечно. При этом, они передаются на проверку в течение нескольких секунд, с любой точки мира.

Таким образом, как мы видим, слова Путина отражают действительность. Экономику страны невозможно представить без цифровых технологий. При этом, Блокчейн станет не только помощником, но и избавит от желания нарушать закон. Прозрачность процессов позволит избежать появления мошеннических схем. Даже социальная сфера станет более честной и открытой, что привлечет дополнительный поток благотворительных взносов.

Цифровая экономика, это финансовое будущее всех стран мира!

Автор: Юрий Пляцко. Специально для MMGP В приоритете правительства России лежит перевод госаппарата на работу, основанную на технологии Блокчейн. Это один из первых, необходимых шагов, на пути перехода российской экономики на цифровую модель. На данный момент Путин подтвердил, что переход на цифровую экономику, это основной приоритет государства. Он считает, что будущее основано на применении этой технологии и Россия не имеет права отставать от Западного мира.На данный момент мы видим, как Блокчейн постепенно вводится во все отрасли народного хозяйства. Технология успешно применяется в банковской сфере, при совершении госзпакупок и так далее.Вот тут встает вопрос. Почему остальные отрасли отстают и не спешат запускать Блокчейн? Эту технологию можно использовать во всех отраслях: госзакупки, проведение тендеров, социальные программы, развитие туризма, банковский сектор и так далее. Блокчейн делает все процессы прозрачными, и исключает коррупционную составляющую. Технология позволит проводить благотворительные акции, при этом, все участники (инвесторы) смогут самостоятельно проследить за судьбой своих пожертвований. К примеру, на платформе Golos.io уже проводят благотворительные акции и помогают нуждающимся.Кроме этого, нужно искать пути внедрения в оборот криптовалюты. Это наше будущее! Деньги интернета превращаются в аналог реальных. Все платежи можно производить при помощи мобильного, ноута или компьютера. Многие кафе, рестораны, гостиницы, санатории, базы отдыха начинают принимать криптовалюты, в качестве оплаты за свои услуги. Вот тут ярким примером может послужить платформа Mapala.net. Площадка, где пересекаются интересы путешественников, туристов и бизнеса. Здесь можно предложить услугу, а клиенты получают возможность произвести оплату криптовалютой, при этом, платформа выступает в качестве гаранта выполнения обязательств всех сторон.Информационная поддержкаВ данном случае технология Блокчейн позволит не только сохранить данные, но и воспрепятствует их корректировке третьими лицами. То есть, по сути, уничтожается коррупционная составляющая, и негативное воздействие «сильных мира сего» на все информационные процессы. В государственном секторе Блокчейн можно использовать для самых разнообразных целей. В частности, для приема/подачи деклараций о доходах чиновников, депутатов, губернаторов и так далее. При этом, каждый гражданин сможет сам убедиться в честности представителей госаппарата.Отдельно Блокчейн можно использовать в налоговой службе. Декларации будут храниться вечно. При этом, они передаются на проверку в течение нескольких секунд, с любой точки мира.Таким образом, как мы видим, слова Путина отражают действительность. Экономику страны невозможно представить без цифровых технологий. При этом, Блокчейн станет не только помощником, но и избавит от желания нарушать закон. Прозрачность процессов позволит избежать появления мошеннических схем. Даже социальная сфера станет более честной и открытой, что привлечет дополнительный поток благотворительных взносов.Цифровая экономика, это финансовое будущее всех стран мира!Автор: Юрий Пляцко. Специально для MMGP

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