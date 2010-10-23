Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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СТАВКИ!! ПРОХОД 85%-90%

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Старый Сегодня, 12:19
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.06.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
СТАВКИ!! ПРОХОД 85%-90%
КТО ХОЧЕТ СТАБИЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ ???
СТАВКИ НА СПОРТ С ПРОХОДИМОСТЬЮ 85-90%... ХВАТИТ СИДЕТЬ И ЖДАТЬ. НАЧИНАЙ ДЕЙСТВОВАТЬ/ Пиши в VK https: // vk.com/id235536050 (убери пробелы в ссылке)
ilias2205 вне форума  
Старый Сегодня, 12:48
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
УГ: 1
КП: 0.000
Re: СТАВКИ!! ПРОХОД 85%-90%
Парень гонит.
У него 100% проходимость.
Глянул у него страничцу в ВК - спрогнозирована 1 ставка, и она же угадана.
То есть 100% xD
Danila96 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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