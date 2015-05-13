7 техасских стартапов в сфере экологии, нацеленные на инвестиции в 2017 году

Даже в таком маленьком городке как Остин в штате Техас появляется довольно интересные стартапы, которые собирают многомиллионные венчурные инвестиции. Сегодня мы поговорим о компаниях с большим потенциалом развития из городка Остин.
Ambiq Micro
Основанная в 2009 году, Ambiq Micro специализируется на производстве маломощных батареек для IoT устройств, при которых функционал остается на прежнем уровне, а потребление снижается в 13 раз. С момента запуска стартап привлек порядка $ 56 млн инвестиций.
Pedallers
Основанная в 2014 году, Pedallers является сервисом по сбору натуральных отходов прямо с дома, для их переработки в компост. Полученное удобрение поставляют в городские фермы и общественные сады. В качестве благодарности Pedallers, благодаря разработанному мобильному приложению, клиенты получают один балл «The Loop» за каждое ведро отходов. Накопленные баллы можно обменять на продукцию местных магазинов.
CURB
Основанная в 2011 году, CURB является разработчиком домашней платформы по мониторингу электричества, которая позволяет в режиме реального времени взять под контроль использование электричества. CURB также позволяет удаленно управлять интеллектуальными домашних устройства прямо со своего смартфона. На сегодняшний день, стартап планирует привлечь частных инвесторов для своего развития.
Gridmates
Основанный в 2013 году, Gridmates является разработчиком первой в мире облачной платформы, которая позволяет совместное использование электроэнергии, для тех, кто не в состоянии оплачивать электричество. На сегодняшний день, стартап уже сотрудничает с некоторыми энергетическими компаниями штата Техас.
Illumitex
Основанный в 2005 году, Illumitex разработчик IoT датчиков для светильников, которые дают возможность прогнозировать, контролировать и улучшать практически все процессы садоводства. На сегодняшний день, компания сотрудничает с владельцами теплиц, садов и ферм.
Incenergy
Основанная в 2010 году, Incenergy предлагает доступный энерго менеджмент в виде SaaS платформы, которая позволяет владельцам зданий в режиме реального времени контролировать потребления энергии на каждый объект. На сегодняшний день клиентами компаний являются Ebay, ThyssenKrupp и Keye TV.
Seismos
Основанная в 2012 году, Seismos помогает нефтедобытчикам в режиме реального времени отслеживать подземный поток воды во время добыче нефти. Стартап уже привлек $ 4 млн посевных инвестиций и нацеленный на следующие раунды в 2017 году.
Специально для MMGP.RU
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