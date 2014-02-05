Инвестиции в криптовалюту bitcoin

Не буду рассказывать Вам здесь о том, что такое бинкойн, думаю всем и так все понятно, буквально за год эта валюта подорожала с 750$ до 2500$.
И по словам некоторых экспертов цена за эту валюту может вырасти до 10000$, что дает отличную возможность для выгодного инвестирования и получения хорошего дохода.
И так что же такое yobit
– это крупнейшая биржа электронных валют, на которой вы не только сможете приобрести, обменять или продать, получить бесплатно любую электронную валюту, но и инвестировать, используя новый сервис investbox, под выгодный процент от 6% в месяц (по сравнению со ставками, которые сейчас дают банки).
Со слов компании yobit
investbox «создан для инвестирования. Данный инструмент предназначен для разработчиков для продвижения своих монет. Это не пирамида / ****, все платежи производятся из специального фонда. InvestBoxes может изменить статус с Активного на «Нет монет», но вы можете закрыть свои инвестиции в любое время, это на 100% безопасно.»
краткий алгоритм для инвестирования:
1. Это конечно же регистрация, кто еще не зарегистрирован на бирже переходите по ссылке на официальный сайт yobit.net
и сделайте самостоятельно эту не сложную процедуру.
2. Подсчитать от какой минимальной суммы можно инвестировать в выбранную электронную валюту (это можно посмотреть во вкладке investbox).
3. Далее необходимо пополнить баланс в необходимой для вас валюте. Сделать это можно через вкладку «Балансы».
4. После обменять на бирже Ваши заведенные на баланс средства на выбранную Вами валюту.
5. После обмена заходим во вкладку investbox и инвестируете в выбранную валюту.