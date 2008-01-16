Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Крупный заработок на реферах

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В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
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Старый Сегодня, 10:43
#1
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Крупный заработок на реферах
Всем Привет!

Уже давно думаю о заработке на реферах, но не за 9WMZ месяц круглосуточно спамя на досках объявлений. Я говорю о тех партнёрках, в которых тебе за 10 реферов дадут более 1000р, а так же, что бы реферы платили не однократно, а периодически (на пример партнёрка хостинга).

В общем, внизу описаны все мои мысли и соображения на эту тему. Очень интересно выслушать критику и предложения - где я просчитался, где что-то не учёл, а где что-то вообще не правильно представляю себе.

Давайте в начале разберёмся, какие партнёрки нам могут обеспечить периодическую прибыль:

-Провайдеры хостингов и доменов
-Биржи Соц. сетей
-Онлайн обменники валют
-Платёжные системы
-Форекс, бинарники
-Онлайн казино
-Рулетки CS GO

Тут я думаю всё понятно, кроме внезапно появившейся "Рулетки CS GO". Туда как оказывается сливают большие деньги и у них есть партнёрские программы - нам этого достаточно.

Теперь вопрос поинтересней - где оставлять реф. ссылки?
О спаме и рутинных/бесполезных действиях мы не говорим. Нам нужно найти заинтересованную аудиторию, так что давайте рассмотрим ситуацию с точки зрения пользователя. Вот предположим я ищу себе хостинг, где я буду его искать:

-Через поисковики
-Соц сети
-Ютуб
-Форумы
Возможно ещё знакомых спрошу, точнее спросил бы, но у меня умных знакомых нету

Давайте рассмотрим каждый из способов, их плюсы и минусы

"Через поисковики" - тут идеальным способом будет сделать свой сайт с обзорами сервиса, где в конце будет реф ссылка. Потенциальный клиент будет приходить к нам по низкочастотным запросам
+Неограниченный возможности. Весь креатив ограничивается только воображением.
+После раскрутки сайта можно будет дополнительно создать группы в соц сетях и Ютубе и получать дополнительный профит.
-На разработку и раскрутку сайта требуется много времени и денег.
-Требуется платить за домен и хостинг
-Высокая конкуренция

"Соц. сети"
+Бесплатно, нет ежемесячной платы
+Легко замаскировать ссылку
-Тяжёлая раскрутка. Без финансовых затрат очень тяжело будет.

YouTube
+Чем качественней контент, тем легче раскрутить.
+Бесплатно, нет ежемесячной платы
+Легко продвигать ссылки в аннотациях и подписях
+Со временем могут появится заказные ролики, что даст дополнительный профит
-Требуется много времени на качественное оформление канала, написание сценария к каждому видео, сбор информации, рисовать красивые картинки. В общем каждое видео очень трудозатратно.
-Если обозреваемому сервису не понравится, то что о нём сказали, то он с лёгкостью может кинуть страйк.


Форумы:
Наверное, если бы все форумы были с активностью как этот, то проблем бы не было, но увы, большинство форумов имеют очень низкую активность. Но вернёмся к плюсам и минусам
+Отсутствие какой либо платы. Чем больше общаешься, тем больше себя раскручиваешь.
+В определённых ветках форума можно официально что-то рекламировать своей реф ссылкой.
+Подпись меняется не к новым сообщениям, а ко всем текущим.
-Очень мало активных форумов
-Нужно хорошо разбираться в теме.

Собственно, вот такие я увидел плюсы и минусы и решил, что тут лучшим способом является именно создание ютуб канала. На развитие конечно понадобится много сил и времени, но оно того стоит. А когда ютуб канал разовьётся, то и группу в соц сетях развивать параллельно.
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LordSeolkin вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:48
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