ПАММ-счет Panchenko Aleksey: 319121(Alpari)

1. Название ПАММ счета Panchenko Aleksey: 319121(Alpari)
2. Информация о счете:
Дата создания счета: 02.06.2014
Валюта счета: USD
Тип счета: pamm.standard.mt4
Доходность ПАММ-счета: 89.2%
Капитал управляющего 3 000 USD
Установленное кредитное плечо 1:25
Средства в управлении 52 300 USD
3. Декларация -
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Панченко Алексей
• 1984 г.
• Россия, г. Уфа
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Торговля на финансовых рынках с 2010 г.
• Доверительное управление с 2014 г.
• Обучение в сфере трейдинга и инвестиций.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ:
• Автоматическая Торговая Система.
• Стратегия среднесрочная (одна сделка в неделю).
• Торговля ведется исключительно на одном инструменте.
• Рабочий интервал – не имеет значения.
• Торговые сигналы реализуются при достижении цены определенного уровня и активации алгоритма отложенного ордера с автоматическим выставлением закрывающих ордеров Take Profit и Stop Loss.
• Продолжительность удержания позиции от одного дня до недели, зависит от силы рынка.
• Не использую: мартингейл, перевороты, доливки, локирование позиции.
MONEY MANAGEMENT & УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ:
• Торговля идет постоянным лотом в течение определенной серии сделок (серия может состоять из одной и более сделок). По завершению одной серии лот меняется для следующей в соответствии с MM.
• Риск и цель в сделке до 5% от суммы активов на момент начала очередной сделки.
• Кредитное плеча, как правило, до 1:6.
• Сумма допустимого размера потерь рекомендую устанавливать на уровень 50% от первоначальной суммы инвестиции. При просадке 50% от пика доходности, торговлю остановлю.
• Максимальная просадка -35,83% 2005 г.
• Лучшие результаты:
+90,89% 2006 г.
+63,36% 2010 г.
+99,88% 2012 г.
• Среднее годовая доходность +32,57%.
Результаты приведены согласно тестов.
• Обращаю Ваше внимание, что результаты в прошлом не определяют доходы в будущем.
• Счет — умеренно-консервативный, рассчитан на среднесрочное и долгосрочное инвестирование (6 месяцев и более).
PS По ссылке указанной выше представлены детали:
• алгоритм открытия позиции;
• перенос в «безубыток»;
• защита положительного результата;
• закрытие позиции по времени;
• особенности ММ;
• результаты тестирования ТС за 12 лет (на ветке форума).
4. Ветка на форуме - http://forum.alpari.ru/index.php?/to...6#entry4059257
5. Мониторинг у брокера
- http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/319121/