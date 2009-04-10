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ПАММ-счет Panchenko Aleksey: 319121(Alpari)

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Старый Сегодня, 10:31
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
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Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
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ПАММ-счет Panchenko Aleksey: 319121(Alpari)
1. Название ПАММ счета Panchenko Aleksey: 319121(Alpari)

2. Информация о счете:
Дата создания счета: 02.06.2014
Валюта счета: USD
Тип счета: pamm.standard.mt4
Доходность ПАММ-счета: 89.2%
Капитал управляющего 3 000 USD
Установленное кредитное плечо 1:25
Средства в управлении 52 300 USD

3. Декларация -

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Панченко Алексей

• 1984 г.

• Россия, г. Уфа

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Торговля на финансовых рынках с 2010 г.

• Доверительное управление с 2014 г.

• Обучение в сфере трейдинга и инвестиций.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ:

• Автоматическая Торговая Система.

• Стратегия среднесрочная (одна сделка в неделю).

• Торговля ведется исключительно на одном инструменте.

• Рабочий интервал – не имеет значения.

• Торговые сигналы реализуются при достижении цены определенного уровня и активации алгоритма отложенного ордера с автоматическим выставлением закрывающих ордеров Take Profit и Stop Loss.

• Продолжительность удержания позиции от одного дня до недели, зависит от силы рынка.

• Не использую: мартингейл, перевороты, доливки, локирование позиции.

MONEY MANAGEMENT & УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ:

• Торговля идет постоянным лотом в течение определенной серии сделок (серия может состоять из одной и более сделок). По завершению одной серии лот меняется для следующей в соответствии с MM.

• Риск и цель в сделке до 5% от суммы активов на момент начала очередной сделки.

• Кредитное плеча, как правило, до 1:6.

• Сумма допустимого размера потерь рекомендую устанавливать на уровень 50% от первоначальной суммы инвестиции. При просадке 50% от пика доходности, торговлю остановлю.

• Максимальная просадка -35,83% 2005 г.

• Лучшие результаты:

+90,89% 2006 г.

+63,36% 2010 г.

+99,88% 2012 г.

• Среднее годовая доходность +32,57%.

Результаты приведены согласно тестов.

• Обращаю Ваше внимание, что результаты в прошлом не определяют доходы в будущем.

• Счет — умеренно-консервативный, рассчитан на среднесрочное и долгосрочное инвестирование (6 месяцев и более).

PS По ссылке указанной выше представлены детали:

• алгоритм открытия позиции;

• перенос в «безубыток»;

• защита положительного результата;

• закрытие позиции по времени;

• особенности ММ;

• результаты тестирования ТС за 12 лет (на ветке форума).

4. Ветка на форуме - http://forum.alpari.ru/index.php?/to...6#entry4059257

5. Мониторинг у брокера - http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/319121/
__________________
Дополнительные плюшки успешным рефералам

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