Trapper77 Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 26.07.2013 Сообщений: 4,089 Благодарностей: 6,125 УГ: 20 КП: 0.137 подарки

Stamford Trading Technologies-stamford-market.com ==================================================

Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления

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Старт: 07.03.2017



Регистрация

stamford-market.com





О КОМПАНИИ



Цитата: Stamford Trading Technologies Компания Stamford Trading Technologies, LP. предлагает инвесторам робастную торговую стратегию для бинарных опционов, позволяющую успешно извлекать прибыль при любых рыночных условиях.

Деятельность Компании — разработка программного обеспечения и предоставление собственного программного обеспечения как услуги для Инвесторов и Партнеров. Данный вид деятельности в Республике Ирландия (то есть, в стране регистрации Компании) не подлежит обязательному лицензированию.

Компания Stamford Trading Technologies, LP. не осуществляет брокерской деятельности и деятельности по управлению финансовыми активами, сосредотачиваясь на разработке программного обеспечения. Торговые операции компании на рынке бинарных опционов осуществляются на фондовом, сырьевом и валютном рынках. В соответствии с условиями договора, заключенного между брокерской компанией и компанией Stamford Trading Technologies, LP., наименование брокерской компании не может быть разглашено. Однако, брокерская компания предоставляет специализированный инвесторский доступ (для просмотра), пользуясь которым любой партнер и/или инвестор Компании может отслеживать в реальном времени текущие (открытые) и закрытые сделки, а также динамику финансовых инструментов и величины депозита по каждой из торговых стратегий.

Маркетинг для инвесторов



Компания Stamford Trading Technologies, LP. предлагает инвесторам три вида программ, основанных на собственной инвестиционной стратегии: консервативную, умеренную и агрессивную. Вместе описанные программы позволяют достигать широкий спектр инвестиционных целей, и решать задачи, стоящие перед инвесторами с различными финансовыми возможностями и временными горизонтами.



КОНСЕРВАТИВНАЯ ПРОГРАММА

Первая предлагаемая программа названа консервативной, потому что торговля бинарными опционами по этой стратегии несет в себе минимум рисков, а сама она предназначается инвесторам, ключевой целью которых является, прежде всего, сохранение имеющегося инвестиционного капитала и получение относительно небольшого, но максимально стабильного дохода в виде процентов на длительном интервале времени.



Работая в консервативном режиме, инвестиционная стратегия компании Stamford Trading Technologies, LP. осуществляет относительно немного сделок в единицу времени (по сравнению с другими стратегиями), тщательно отбирая для открытия позиций только те точки входа, которые имеют наиболее высокий потенциал для извлечения прибыли с минимальными рисками. Объем сделок, в среднем, меньше, чем по другим инвестиционным программам, из чего следует, что даже при худшем исходе каждой отдельно взятой операции, потенциальные потери не могут быть велики.



Все это вместе обеспечивает стабильный и уверенный рост капитала на длительных интервалах времени, и дает значительно более высокий доход по сравнению с банковским депозитом.



УМЕРЕННАЯ ПРОГРАММА

Умеренная инвестиционная программа — это идеальный баланс между хорошей доходностью по сделкам (более высокой, чем у консервативной программы за счет большего объема операций) и разумными, относительно небольшими рисками. Общее число операций, совершаемых по данной программе в единицу времени, выше, чем при консервативной стратегии, что позволяет вовлекать в торговый процесс большую долю инвестиционного капитала и чаще «оборачивать» имеющиеся средства.



При работе в этом режиме отсеиваются только наиболее агрессивные спекулятивные операции (являющиеся прерогативой агрессивной инвестиционной программы). Для инвесторов, заинтересованных в повышении «отдачи» от имеющихся денежных средств, данная программа подходит отлично, потому что она позволяет найти «золотую середину» между значительной доходностью и контролируемой величиной рисков.



АГРЕССИВНАЯ ПРОГРАММА

Агрессивная инвестиционная программа компании Stamford Trading Technologies, LP. — это возможность получить максимум дохода от инвестиций в кратчайшие сроки. Высокие проценты прибыльности при работе по данной торговой стратегии обеспечиваются за счет совершения большого числа инвестиционных и спекулятивных торговых операций с большим объемом денежных средств.



Благодаря высокой робастности торговой тактики, агрессивная торговая программа также подходит и для размещения средств на длительное время. И, несмотря на то, что при агрессивном трейдинге, неизбежно возрастают риски, они тщательно продуманы и рассматриваются как оправданные, потому что обеспечивают высокий доход на имеющийся капитал.



При работе по агрессивной программе, торговая система компании Stamford Trading Technologies, LP. осуществляет большое количество сделок с финансовыми инструментами, несущими в себе максимальный потенциал для извлечения прибыли.



Информацию о величине ожидаемого дохода и его зависимости от срока инвестирования и от выбора инвестиционной программы Вы можете получить из следующей таблицы. Прибыль прогнозная и может колебаться в большую или меньшую сторону:







• Начисления по субботам

• Срок работы вклада: от 2-х месяцев до 1 года

• Тело депозита возвращается в конце срока.

• Минимальный депозит: 100$ - можно сделать только один раз. На последующие депозиты минимальная сумма 200 $

• Минимальная заявка на выплату составляет 25 доллар США

• Для получения выплат требуется верификация аккаунта



Платежные системы



• Perfectmoney

• ADVCASH

• PAYEER

• OkPay

• ePayments

• Банковский SWIFT перевод



Регламент выплат



Начисление процентов раз в неделю по субботам Заявку на вывод средств можно создать только в любое время Регламент - вывод на ЭПС осуществляется о 1 до 3 рабочих дней, на банк SWIFT переводом до 5 рабочих дней.



Валюта вклада



• Долары США



Реферальная программа



Реферальная программа в 8-уровней от депозита партнера - имеются статусы. При этом для шести из них (начиная с уровня «Главного менеджера») предусмотрены бонусы, которые представлены в таблице, расположенной ниже:







Условия получения партнёрами статус-уровней:











Мой вклад (Личные средства)







Связь и поддержка

Общие вопросы

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Финансовый отдел

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Техническая поддержка

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Часы работы: 10:00–19:00 (GMT+3)



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Здесь вы можете заказать рефбек!!! Компания Stamford Trading Technologies, LP. предлагает инвесторам три вида программ, основанных на собственной инвестиционной стратегии: консервативную, умеренную и агрессивную. Вместе описанные программы позволяют достигать широкий спектр инвестиционных целей, и решать задачи, стоящие перед инвесторами с различными финансовыми возможностями и временными горизонтами.Первая предлагаемая программа названа консервативной, потому что торговля бинарными опционами по этой стратегии несет в себе минимум рисков, а сама она предназначается инвесторам, ключевой целью которых является, прежде всего, сохранение имеющегося инвестиционного капитала и получение относительно небольшого, но максимально стабильного дохода в виде процентов на длительном интервале времени.Работая в консервативном режиме, инвестиционная стратегия компании Stamford Trading Technologies, LP. осуществляет относительно немного сделок в единицу времени (по сравнению с другими стратегиями), тщательно отбирая для открытия позиций только те точки входа, которые имеют наиболее высокий потенциал для извлечения прибыли с минимальными рисками. Объем сделок, в среднем, меньше, чем по другим инвестиционным программам, из чего следует, что даже при худшем исходе каждой отдельно взятой операции, потенциальные потери не могут быть велики.Все это вместе обеспечивает стабильный и уверенный рост капитала на длительных интервалах времени, и дает значительно более высокий доход по сравнению с банковским депозитом.Умеренная инвестиционная программа — это идеальный баланс между хорошей доходностью по сделкам (более высокой, чем у консервативной программы за счет большего объема операций) и разумными, относительно небольшими рисками. Общее число операций, совершаемых по данной программе в единицу времени, выше, чем при консервативной стратегии, что позволяет вовлекать в торговый процесс большую долю инвестиционного капитала и чаще «оборачивать» имеющиеся средства.При работе в этом режиме отсеиваются только наиболее агрессивные спекулятивные операции (являющиеся прерогативой агрессивной инвестиционной программы). Для инвесторов, заинтересованных в повышении «отдачи» от имеющихся денежных средств, данная программа подходит отлично, потому что она позволяет найти «золотую середину» между значительной доходностью и контролируемой величиной рисков.Агрессивная инвестиционная программа компании Stamford Trading Technologies, LP. — это возможность получить максимум дохода от инвестиций в кратчайшие сроки. Высокие проценты прибыльности при работе по данной торговой стратегии обеспечиваются за счет совершения большого числа инвестиционных и спекулятивных торговых операций с большим объемом денежных средств.Благодаря высокой робастности торговой тактики, агрессивная торговая программа также подходит и для размещения средств на длительное время. И, несмотря на то, что при агрессивном трейдинге, неизбежно возрастают риски, они тщательно продуманы и рассматриваются как оправданные, потому что обеспечивают высокий доход на имеющийся капитал.При работе по агрессивной программе, торговая система компании Stamford Trading Technologies, LP. осуществляет большое количество сделок с финансовыми инструментами, несущими в себе максимальный потенциал для извлечения прибыли.• Начисления по субботам• Срок работы вклада: от 2-х месяцев до 1 года• Тело депозита возвращается в конце срока.• Минимальный депозит: 100$ - можно сделать только один раз. На последующие депозиты минимальная сумма 200 $• Минимальная заявка на выплату составляет 25 доллар США• Для получения выплат требуется верификация аккаунта• Perfectmoney• ADVCASH• PAYEER• OkPay• ePayments• Банковский SWIFT переводНачисление процентов раз в неделю по субботам Заявку на вывод средств можно создать только в любое время Регламент - вывод на ЭПС осуществляется о 1 до 3 рабочих дней, на банк SWIFT переводом до 5 рабочих дней.• Долары СШАEmail: info@stamford-market.com Email: finance@stamford-market.com Email: support@stamford-market.com Часы работы: 10:00–19:00 (GMT+3)

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