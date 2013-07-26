Stamford Trading Technologies-stamford-market.com

==================================================Старт: 07.03.2017
Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления
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Маркетинг для инвесторов
Цитата:
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Stamford Trading TechnologiesКомпания Stamford Trading Technologies, LP. предлагает инвесторам робастную торговую стратегию для бинарных опционов, позволяющую успешно извлекать прибыль при любых рыночных условиях.
Деятельность Компании — разработка программного обеспечения и предоставление собственного программного обеспечения как услуги для Инвесторов и Партнеров. Данный вид деятельности в Республике Ирландия (то есть, в стране регистрации Компании) не подлежит обязательному лицензированию.
Компания Stamford Trading Technologies, LP. не осуществляет брокерской деятельности и деятельности по управлению финансовыми активами, сосредотачиваясь на разработке программного обеспечения. Торговые операции компании на рынке бинарных опционов осуществляются на фондовом, сырьевом и валютном рынках. В соответствии с условиями договора, заключенного между брокерской компанией и компанией Stamford Trading Technologies, LP., наименование брокерской компании не может быть разглашено. Однако, брокерская компания предоставляет специализированный инвесторский доступ (для просмотра), пользуясь которым любой партнер и/или инвестор Компании может отслеживать в реальном времени текущие (открытые) и закрытые сделки, а также динамику финансовых инструментов и величины депозита по каждой из торговых стратегий.
Компания Stamford Trading Technologies, LP. предлагает инвесторам три вида программ, основанных на собственной инвестиционной стратегии: консервативную, умеренную и агрессивную. Вместе описанные программы позволяют достигать широкий спектр инвестиционных целей, и решать задачи, стоящие перед инвесторами с различными финансовыми возможностями и временными горизонтами.
КОНСЕРВАТИВНАЯ ПРОГРАММА
Первая предлагаемая программа названа консервативной, потому что торговля бинарными опционами по этой стратегии несет в себе минимум рисков, а сама она предназначается инвесторам, ключевой целью которых является, прежде всего, сохранение имеющегося инвестиционного капитала и получение относительно небольшого, но максимально стабильного дохода в виде процентов на длительном интервале времени.
Работая в консервативном режиме, инвестиционная стратегия компании Stamford Trading Technologies, LP. осуществляет относительно немного сделок в единицу времени (по сравнению с другими стратегиями), тщательно отбирая для открытия позиций только те точки входа, которые имеют наиболее высокий потенциал для извлечения прибыли с минимальными рисками. Объем сделок, в среднем, меньше, чем по другим инвестиционным программам, из чего следует, что даже при худшем исходе каждой отдельно взятой операции, потенциальные потери не могут быть велики.
Все это вместе обеспечивает стабильный и уверенный рост капитала на длительных интервалах времени, и дает значительно более высокий доход по сравнению с банковским депозитом.
УМЕРЕННАЯ ПРОГРАММА
Умеренная инвестиционная программа — это идеальный баланс между хорошей доходностью по сделкам (более высокой, чем у консервативной программы за счет большего объема операций) и разумными, относительно небольшими рисками. Общее число операций, совершаемых по данной программе в единицу времени, выше, чем при консервативной стратегии, что позволяет вовлекать в торговый процесс большую долю инвестиционного капитала и чаще «оборачивать» имеющиеся средства.
При работе в этом режиме отсеиваются только наиболее агрессивные спекулятивные операции (являющиеся прерогативой агрессивной инвестиционной программы). Для инвесторов, заинтересованных в повышении «отдачи» от имеющихся денежных средств, данная программа подходит отлично, потому что она позволяет найти «золотую середину» между значительной доходностью и контролируемой величиной рисков.
АГРЕССИВНАЯ ПРОГРАММА
Агрессивная инвестиционная программа компании Stamford Trading Technologies, LP. — это возможность получить максимум дохода от инвестиций в кратчайшие сроки. Высокие проценты прибыльности при работе по данной торговой стратегии обеспечиваются за счет совершения большого числа инвестиционных и спекулятивных торговых операций с большим объемом денежных средств.
Благодаря высокой робастности торговой тактики, агрессивная торговая программа также подходит и для размещения средств на длительное время. И, несмотря на то, что при агрессивном трейдинге, неизбежно возрастают риски, они тщательно продуманы и рассматриваются как оправданные, потому что обеспечивают высокий доход на имеющийся капитал.
При работе по агрессивной программе, торговая система компании Stamford Trading Technologies, LP. осуществляет большое количество сделок с финансовыми инструментами, несущими в себе максимальный потенциал для извлечения прибыли.
Информацию о величине ожидаемого дохода и его зависимости от срока инвестирования и от выбора инвестиционной программы Вы можете получить из следующей таблицы. Прибыль прогнозная и может колебаться в большую или меньшую сторону:
• Начисления по субботам
• Срок работы вклада: от 2-х месяцев до 1 года
• Тело депозита возвращается в конце срока.
• Минимальный депозит: 100$ - можно сделать только один раз. На последующие депозиты минимальная сумма 200 $
• Минимальная заявка на выплату составляет 25 доллар США
• Для получения выплат требуется верификация аккаунта
Платежные системы
• Perfectmoney
• ADVCASH
• PAYEER
• OkPay
• ePayments
• Банковский SWIFT перевод
Регламент выплат
Начисление процентов раз в неделю по субботам Заявку на вывод средств можно создать только в любое время Регламент - вывод на ЭПС осуществляется о 1 до 3 рабочих дней, на банк SWIFT переводом до 5 рабочих дней.
Валюта вклада
• Долары США
Реферальная программа
Реферальная программа в 8-уровней от депозита партнера - имеются статусы. При этом для шести из них (начиная с уровня «Главного менеджера») предусмотрены бонусы, которые представлены в таблице, расположенной ниже:
Условия получения партнёрами статус-уровней:
Мой вклад (Личные средства)
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