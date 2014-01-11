Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 07:15 Сегодня, 07:15 Сегодня, 05:56 #1 mishangel

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 18.06.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000 Ищу советов, идей, партнеров Здравстуйте.

Мне 23 года, я окончил Южный Федеральный Университет по специальности Информационно-измерительная техника и технологии.

Когда мне было 18, я стал заниматься репетиторством, чем занимаюсь и сейчас время от времени.

Я умею учиться. Мне кажется я могу научиться чему угодно. Писал курсовые, дипломы по разным темам и предметам.

Максимальный мой заработок за месяц был порядка 60000 рублей. Я думаю я могу самостоятельно , за счет репетиторства и прочего зарабывать 100000 рублей. Но это пожалуй, потолок. Никаким образом я не смогу выжать из этого больше, да и у меня не останется времени чтобы просто жить.



Моя конечная цель, скажем в 35-40 лет я хочу зарабатывать 3 миллиона в месяц ( или 50000 евро, т.к. неизвестно как сильно упадет рубль за это время)

Это цифра которая как мне кажется позволит чувстовать себя Успешным.

Сейчас мне хочется зарабатывать порядка 300000 в месяц.

Как я и сказал, я обучаем, я достаточно трудолюбив, даже скорее маньяк в этом отношении , я могу работать 20 часов в день, если я буду знать что конечная цель того стоит.

Я практически никогда не работал "на" кого-то, и я привык что деньги, которые я получаю напрямую зависят от того, насколько усердно я работал, по этому фиксированные зарплаты для меня нечто странное.

Впрочем, если мне будут платить 3млн за мытье полов, я согласен.

Мой английский на сегодняшний день на уровне intermediate( B2) , но я работаю над ним и планирую дойти до advanced ( C1).

В прочем я и сейчас могу говорить, писать, общаться, но естественно мой словарный запас далек от желаемого.



Пожалуй, моя основная проблема - я не понимаю, чего хотят люди. Потому что я несколько отличаюсь от большинства. Я не ем чипсы, не пью колу, не ем майонез, не пью, не курю, никогда не ел шаурму, не питаюсь в макдональдсе , я одеваюсь в секондхенде, я не вижу никакого смысла в покупке iphone .

Впрочем если я не очень понимаю как деньги зарабатывать, то как их тратить я не понимаю совершенно.

У меня проблемы с принятием решения, по этому даже если я и хочу что-нибудь я очень долго сравниваю, выбираю, и зачастую так ничего и не покупаю.



У меня был опыт, я пытался делать подушки-смайлики. Я прошел почти весь путь, я нашел материалы , шерсть, наполнитель, тащил их сам( в автобусе) домой с другого города, нашел ателье, до этого обзвонив и попыбав в штук 50 других, всё было хорошо, рассчитал цену, сколько выходит в производстве одна подушка. Научился рисовать дизайны в специальной программе. Мы сделали тестовую партию из 6-8 подушек, я создал группу вк, загрузил фотографии, создал конкурс мол расскажи друзьям получишь бесплатно. написал всем своим знакомым, было порядка 15 репостов, но

Но я так и не продал ни одной штуки. После я пытался ходить в оффлайне, но мне все магазины отказывали с тем, что связываться с "черным"( у меня же не было никаких документов) никто не будет.



Вот.



Я могу заработать пол миллиона рублей. это та сумма которую можно считать стартапом . Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 07:15 Сегодня, 07:15 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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