Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 05:56
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ищу советов, идей, партнеров
Здравстуйте.
Мне 23 года, я окончил Южный Федеральный Университет по специальности Информационно-измерительная техника и технологии.
Когда мне было 18, я стал заниматься репетиторством, чем занимаюсь и сейчас время от времени.
Я умею учиться. Мне кажется я могу научиться чему угодно. Писал курсовые, дипломы по разным темам и предметам.
Максимальный мой заработок за месяц был порядка 60000 рублей. Я думаю я могу самостоятельно , за счет репетиторства и прочего зарабывать 100000 рублей. Но это пожалуй, потолок. Никаким образом я не смогу выжать из этого больше, да и у меня не останется времени чтобы просто жить.

Моя конечная цель, скажем в 35-40 лет я хочу зарабатывать 3 миллиона в месяц ( или 50000 евро, т.к. неизвестно как сильно упадет рубль за это время)
Это цифра которая как мне кажется позволит чувстовать себя Успешным.
Сейчас мне хочется зарабатывать порядка 300000 в месяц.
Как я и сказал, я обучаем, я достаточно трудолюбив, даже скорее маньяк в этом отношении , я могу работать 20 часов в день, если я буду знать что конечная цель того стоит.
Я практически никогда не работал "на" кого-то, и я привык что деньги, которые я получаю напрямую зависят от того, насколько усердно я работал, по этому фиксированные зарплаты для меня нечто странное.
Впрочем, если мне будут платить 3млн за мытье полов, я согласен.
Мой английский на сегодняшний день на уровне intermediate( B2) , но я работаю над ним и планирую дойти до advanced ( C1).
В прочем я и сейчас могу говорить, писать, общаться, но естественно мой словарный запас далек от желаемого.

Пожалуй, моя основная проблема - я не понимаю, чего хотят люди. Потому что я несколько отличаюсь от большинства. Я не ем чипсы, не пью колу, не ем майонез, не пью, не курю, никогда не ел шаурму, не питаюсь в макдональдсе , я одеваюсь в секондхенде, я не вижу никакого смысла в покупке iphone .
Впрочем если я не очень понимаю как деньги зарабатывать, то как их тратить я не понимаю совершенно.
У меня проблемы с принятием решения, по этому даже если я и хочу что-нибудь я очень долго сравниваю, выбираю, и зачастую так ничего и не покупаю.

У меня был опыт, я пытался делать подушки-смайлики. Я прошел почти весь путь, я нашел материалы , шерсть, наполнитель, тащил их сам( в автобусе) домой с другого города, нашел ателье, до этого обзвонив и попыбав в штук 50 других, всё было хорошо, рассчитал цену, сколько выходит в производстве одна подушка. Научился рисовать дизайны в специальной программе. Мы сделали тестовую партию из 6-8 подушек, я создал группу вк, загрузил фотографии, создал конкурс мол расскажи друзьям получишь бесплатно. написал всем своим знакомым, было порядка 15 репостов, но
Но я так и не продал ни одной штуки. После я пытался ходить в оффлайне, но мне все магазины отказывали с тем, что связываться с "черным"( у меня же не было никаких документов) никто не будет.

Вот.

Я могу заработать пол миллиона рублей. это та сумма которую можно считать стартапом .
mishangel вне форума  
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