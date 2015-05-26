Лондонский FinTech-стартап StockViews получил 500 тысяч фунтов

Основанный в Лондоне, FinTech-стартап StockViews получил 500 000 фунтов
, благодаря новым и ранее существующим инвесторам, включая GWC
, венчурный фонд Silicon Valley
.
Компания также объявила, что она получила разрешение на FCA authorisation
и назначила Томаса Балка, бывшего президента Fidelity International, на пост исполнительного директора.
StockViews
работает с профессиональными инвесторами и акционными аналитиками.
Том Биверс
, генеральный директор StockViews Ltd
, сказал: "В результате предстоящих изменений в нормативных актах МiFid II, очевидно, существует растущий спрос на дифференцированный анализ акций высокого качества. Новый капитал и расширяющаяся команда ведущих аналитиков, а также новый исполнительный директор дарят много хороших возможностей."
Компания заявила, что будет запускать свою исследовательскую платформу управления собственным капиталом для своих клиентов этим летом.
В прошлом году StockViews закрыл один из раундов на 355,000 долларов
.
Переведено специально для MMGP.ru