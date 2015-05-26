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Лондонский FinTech-стартап StockViews получил 500 тысяч фунтов

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Лондонский FinTech-стартап StockViews получил 500 тысяч фунтов



Основанный в Лондоне, FinTech-стартап StockViews получил 500 000 фунтов, благодаря новым и ранее существующим инвесторам, включая GWC, венчурный фонд Silicon Valley.

Компания также объявила, что она получила разрешение на FCA authorisation и назначила Томаса Балка, бывшего президента Fidelity International, на пост исполнительного директора.

StockViews работает с профессиональными инвесторами и акционными аналитиками.





Том Биверс, генеральный директор StockViews Ltd, сказал: "В результате предстоящих изменений в нормативных актах МiFid II, очевидно, существует растущий спрос на дифференцированный анализ акций высокого качества. Новый капитал и расширяющаяся команда ведущих аналитиков, а также новый исполнительный директор дарят много хороших возможностей."

Компания заявила, что будет запускать свою исследовательскую платформу управления собственным капиталом для своих клиентов этим летом.

В прошлом году StockViews закрыл один из раундов на 355,000 долларов.



Переведено специально для MMGP.ru
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