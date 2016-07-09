Восемь fintech-стартапов нового поколения

Встречайте новое поколение FinTech-стартапов, способных на революцию в мире финансов. Восемь быстрорастущих стартапов вышли на сцену в этом году. Они меняют привычную медель бизнеса и взаимодействия с потребителями.
Curve
, созданный в 2015 году, платформа цифрового кошелька, предназначенная для подключения всех финансовых услуг, доступный по Интернету, помогающий сэкономить деньги без необходимости открывать банковский счет.
Finimize
- интернет-сообщество из 100 000 пользователей. Каждый день подписчики получают сообщения о самых интересных историях финансовых компаний.
AgentCASH
- корпоративная omnichannel-платформа, которая позволяет продавать и управлять своей продукцией по нескольким каналам в режиме реального времени.
Crowdsurfer
- продукт инженерного опыта использования данных в финансовом секторе.
А также стартапы Reposit
, Lendr
- использует искусственный интеллект для ипотеки. Он заменяет длительный и дорогостоящий процесс для заемщиков и кредиторов.
А также стартапы Capitalise
и Paybase
.
Переведено специально для MMGP.ru