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Восемь fintech-стартапов нового поколения

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Форекс-блогер
 
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Восемь fintech-стартапов нового поколения
Встречайте новое поколение FinTech-стартапов, способных на революцию в мире финансов. Восемь быстрорастущих стартапов вышли на сцену в этом году. Они меняют привычную медель бизнеса и взаимодействия с потребителями.

Curve, созданный в 2015 году, платформа цифрового кошелька, предназначенная для подключения всех финансовых услуг, доступный по Интернету, помогающий сэкономить деньги без необходимости открывать банковский счет.





Finimize - интернет-сообщество из 100 000 пользователей. Каждый день подписчики получают сообщения о самых интересных историях финансовых компаний.

AgentCASH - корпоративная omnichannel-платформа, которая позволяет продавать и управлять своей продукцией по нескольким каналам в режиме реального времени.

Crowdsurfer - продукт инженерного опыта использования данных в финансовом секторе.

А также стартапы Reposit, Lendr - использует искусственный интеллект для ипотеки. Он заменяет длительный и дорогостоящий процесс для заемщиков и кредиторов.

А также стартапы Capitalise и Paybase.



Переведено специально для MMGP.ru
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