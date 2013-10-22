Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Трейдер-инвестор

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"Фундаментальный анализ основных валют Форекс" - авторский блог пользователя realnotstory
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Старый Сегодня, 05:17
#1
Форекс-блогер
 
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Имя: Сергей
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Инвестирую в: Форекс
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Трейдер-инвестор
Рынок Форекс воспринимается трейдерами на 90% как возможность спекуляции валютой.

Помимо валюты, на нем были созданы интересные инструменты - контракты на разницу CFD, предоставляющие прекрасную возможность покупки акций (фьючерсов) за 5% от стоимости.

При этом сохраняется возможность получать дивиденды, у других брокеров выхода на иностранные фондовые биржи стоит от 5000 минимального депозита.

Решил, пользуясь случаем, стать инвестором в контракты CFD. Стратегия и предпосылки такого шага уже раскрыты в статьях моего блога.
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Мой блог о рынке Форекс
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Метки
forex, акции сша, стратегия инвестирования
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