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Трейдер-инвестор
Рынок Форекс воспринимается трейдерами на 90% как возможность спекуляции валютой.
Помимо валюты, на нем были созданы интересные инструменты - контракты на разницу CFD, предоставляющие прекрасную возможность покупки акций (фьючерсов) за 5% от стоимости.
При этом сохраняется возможность получать дивиденды, у других брокеров выхода на иностранные фондовые биржи стоит от 5000 минимального депозита.
Решил, пользуясь случаем, стать инвестором в контракты CFD. Стратегия и предпосылки такого шага уже раскрыты в статьях моего блога.