Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Trady - Trady.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Старый Сегодня, 03:55
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 36,431
Благодарностей: 1,748
УГ: 4
КП: 0.000
Trady - Trady.io
Я не админ/владелец проекта

Старт 17.06.17

Принимает:BTC

Новый проект: Trady.io

О пользователе Podret(Переводить по Google)
Цитата:
Trady.io - это криптовалютная торговая компания, созданная в первом квартале 2017 года. Мы помогаем нашим инвесторам получать максимальную отдачу от своих инвестиций. В прошлом месяце мы получили около 5% прибыли в день, используя наш современный алгоритм торговли!
Инвестиционный план:
Цитата:
Зарабатывайте 5% ежедневно навсегда
Особенность(Переводить по Google)
Цитата:
Возвращение 24/7
Посмотрите, как растет ваш капитал. Вы можете увидеть живое возвращение ваших инвестиций.

Круглосуточная торговля
Мы работаем с вашим капиталом 24/7. Поэтому вы получаете проценты каждый день в году!

Многоуровневая партнерская система
Мы предлагаем нашим инвесторам и партнерам-партнерам современную многоуровневую партнерскую программу с 3 уровнями.

Управление активами
Наша команда отдела управления активами состоит только из членов, которые имеют не менее 3-х лет опыта.

Управление рисками
Наш отдел управления рисками работает 24 часа в сутки, чтобы обеспечить безопасность ваших инвестиций.

Поддержка
Наша поддержка работает с 9:00 UTC до 20:00 UTC. Вы также можете связаться с нами по электронной почте: service@trady.io

Новый проект: Trady.io

Мой вклад:
Цитата:
0.076 BTC
https://blockchain.info/tx/97175e85e...2e3add14726339
__________________
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List4Hyip на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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