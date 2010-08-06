Trady - Trady.io

Я не админ/владелец проекта
Старт 17.06.17
Принимает:BTC
Новый проект: Trady.io
О пользователе Podret(Переводить по Google)
Цитата:
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Trady.io - это криптовалютная торговая компания, созданная в первом квартале 2017 года. Мы помогаем нашим инвесторам получать максимальную отдачу от своих инвестиций. В прошлом месяце мы получили около 5% прибыли в день, используя наш современный алгоритм торговли!
Инвестиционный план:
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Зарабатывайте 5% ежедневно навсегда
Особенность(Переводить по Google)
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Возвращение 24/7
Посмотрите, как растет ваш капитал. Вы можете увидеть живое возвращение ваших инвестиций.
Круглосуточная торговля
Мы работаем с вашим капиталом 24/7. Поэтому вы получаете проценты каждый день в году!
Многоуровневая партнерская система
Мы предлагаем нашим инвесторам и партнерам-партнерам современную многоуровневую партнерскую программу с 3 уровнями.
Управление активами
Наша команда отдела управления активами состоит только из членов, которые имеют не менее 3-х лет опыта.
Управление рисками
Наш отдел управления рисками работает 24 часа в сутки, чтобы обеспечить безопасность ваших инвестиций.
Поддержка
Наша поддержка работает с 9:00 UTC до 20:00 UTC. Вы также можете связаться с нами по электронной почте: service@trady.io
Новый проект: Trady.io
Мой вклад: