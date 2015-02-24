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В Магадане открыли школу, в которой учат правильно мыть золото



Интересные вести пришли с восточных рубежей России - на Колыме недавно распахнула свои двери первая в России официальная "школа старателей". Оказывается сотрудники магаданского Северо-Восточный комплексного научно-исследовательского института (СВКНИИ) за 500 рублей в час готовы обучить любого желающего как строго говоря "по-научному" начать мыть золото самостоятельно. На всё обучение уйдёт не так уж и много времени: всего 8 часов, то есть 4 занятия по 2 часа. Кстати, детям и студентам платить не придётся вообще - главное иметь желание намыть самому золото из речки, а как это сделать, то обучат бесплатно. Мыть золото, конечно, нужно будет классическим способом, то есть с помощью лотка и кайла.



Первые группы уже были набраны и процесс обучения запущен на полную мощность. Интерес местного населения к такой необычной школе объясняется просто: в 2015 году в Магадане состоялся первый чемпионат по промывке золота "Старательский фарт", поддержку которому изначально оказала магаданская областная администрация во главе с губернатором области г-н Печёным. И вот уже в этом году, 8 июля, в районе бухты Генртнера, состоятся уже 3-и по счету соревнования старателей, каждому из которых (а всего их будет там 80 человек) предстоит за 15 минут намыть как можно больше золотишка. Поэтому желающих поучаствовать в таких необычных соревнованиях вполне достаточно и не только ради спортивного интереса.



Например, в прошлом году победу на этих соревнованиях одержал Виктор Пастушенко - за 15 отведенных минут он успел намыть 2,4 гр. золота и плюс получил еще и приз за первое место - 1 миллион рублей наличными.



В этом году сумма, которую выплатят организаторы за 1 место также будет составлять 1 млн рублей, серебряный победитель увезет со собой 600 000 рублей, ну а тот кто возьмет бронзу будет довольствоваться 400 000 рублями. За 4 и 5 места также "не обделят" - 200 000 и 150 000 рублей соответственно получат выигравшие участники в качестве призовых.



Чемпионат старателей устраивается с целью привлечения внимания к проекту закона "О вольном приносе золота", который уже очень долгое время лежит без особого движения в Думе плюс в целях развития туризма в Магаданской области, ведь в других странах подобные чемпионаты имеют неплохой коммерческий успех. Кстати, этот магаданский чемпионат должен будет также транслироваться в Интернете в режиме онлайн.



А что касается законопроекта, то магаданцы очень надеются, что закон "О вольном приносе" всё же будет принят в этом году и тогда желающие смогут взять у государства свой золоторудный участок и без применения техники, буквально руками намыть свои не более 10 кг золота в год и сдать его как полагается государству. Ну вот уже и кадры готовые для этого процесса на подходе - недаром же целую школу старателей открыли!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5945a7c4b7ed8 Интересные вести пришли с восточных рубежей России - на Колыме недавно распахнула свои двери первая в России официальная "школа старателей". Оказывается сотрудники магаданского Северо-Восточный комплексного научно-исследовательского института (СВКНИИ) за 500 рублей в час готовы обучить любого желающего как строго говоря "по-научному" начать мыть золото самостоятельно. На всё обучение уйдёт не так уж и много времени: всего 8 часов, то есть 4 занятия по 2 часа. Кстати, детям и студентам платить не придётся вообще - главное иметь желание намыть самому золото из речки, а как это сделать, то обучат бесплатно. Мыть золото, конечно, нужно будет классическим способом, то есть с помощью лотка и кайла.Первые группы уже были набраны и процесс обучения запущен на полную мощность. Интерес местного населения к такой необычной школе объясняется просто: в 2015 году в Магадане состоялся первый чемпионат по промывке золота "Старательский фарт", поддержку которому изначально оказала магаданская областная администрация во главе с губернатором области г-н Печёным. И вот уже в этом году, 8 июля, в районе бухты Генртнера, состоятся уже 3-и по счету соревнования старателей, каждому из которых (а всего их будет там 80 человек) предстоит за 15 минут намыть как можно больше золотишка. Поэтому желающих поучаствовать в таких необычных соревнованиях вполне достаточно и не только ради спортивного интереса.Например, в прошлом году победу на этих соревнованиях одержал Виктор Пастушенко - за 15 отведенных минут он успел намыть 2,4 гр. золота и плюс получил еще и приз за первое место - 1 миллион рублей наличными.В этом году сумма, которую выплатят организаторы за 1 место также будет составлять 1 млн рублей, серебряный победитель увезет со собой 600 000 рублей, ну а тот кто возьмет бронзу будет довольствоваться 400 000 рублями. За 4 и 5 места также "не обделят" - 200 000 и 150 000 рублей соответственно получат выигравшие участники в качестве призовых.Чемпионат старателей устраивается с целью привлечения внимания к проекту закона "О вольном приносе золота", который уже очень долгое время лежит без особого движения в Думе плюс в целях развития туризма в Магаданской области, ведь в других странах подобные чемпионаты имеют неплохой коммерческий успех. Кстати, этот магаданский чемпионат должен будет также транслироваться в Интернете в режиме онлайн.А что касается законопроекта, то магаданцы очень надеются, что закон "О вольном приносе" всё же будет принят в этом году и тогда желающие смогут взять у государства свой золоторудный участок и без применения техники, буквально руками намыть свои не более 10 кг золота в год и сдать его как полагается государству. Ну вот уже и кадры готовые для этого процесса на подходе - недаром же целую школу старателей открыли!Специально для mmgp.ru

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