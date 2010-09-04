Как получить полный игровой комплект от ASUS

Компания ASUS уделяет много внимания геймерам и даже имеет отдельный бренд Republic of Gamers, созданный для выпуска всего, что только может потребоваться современному любителю видеоигр. Производитель постоянно поддерживает приверженцев своего бренда разнообразными акциями и подарками. Например, до 25 июня ASUS проводит акцию «Полный комплект» — при покупке игровых ноутбуков серии Republic of Gamers в подарок вы получаете фирменную гарнитуру ASUS Cerberus. Подробнее об условиях акции читайте далее.
В акции участвуют ноутбуки серии Republic of Gamers на базе операционной системы Windows 10 и с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 950M, GTX960M, GTX1050 и GTX1050 Ti. Их мощности с лихвой достаточно для запуска всех киберспортивных игр, вроде Dota 2, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive и других. А если подобрать правильные настройки графики, то вы также сможете насладиться всеми последними игровыми релизами.
Преимуществом ноутбуков ROG с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 950M, GTX960M, GTX1050 и GTX1050 Ti помимо мощности являются также относительно компактные габариты. Кроме игр их также можно использовать для работы и учёбы.
Гарнитура ASUS Cerberus была разработана специально для геймеров. 60-мм динамики с неодимовыми магнитами обеспечивают насыщенное звучание с выраженными басами. Саморегулируемое оголовье и мягкие 100-мм амбушюры с кожаным покрытием обеспечивают комфорт при длительных игровых сессиях. В наушниках имеется два микрофона (встроенный и отсоединяемый) для общения с друзьями во время игр.
Технические характеристики ASUS Cerberus:
тип наушников: закрытые;
подключение: проводное;
динамики: неодимовые, 60 мм;
сопротивление: 32 Ом;
диапазон частот: 20 — 20 000 Гц;
микрофон: съёмный, всенаправленный;
чувствительность встроенного микрофона: 40 дБ;
чувствительность внешнего микрофона: 40 дБ;
габариты: 182 х 151 х 101 мм;
вес: 266 г.
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