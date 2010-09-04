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YotaPhone 3 анонсировали в Китае

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YotaPhone 3 анонсировали в Китае

Сегодня в китайском городе Харбин компания BaoliYota Technology официально анонсировала третье поколение смартфона с двумя дисплеями YotaPhone. Как и у предшественников, устройство имеет основной AMOLED-экран, а второй, расположенный на задней стороне, выполнен по технологии «электронных чернил». В ходе анонса были раскрыты лишь некоторые особенности новинки, в частности, какие будут доступны версии и сколько они будут стоить.


На выставке было объявлено, что YotaPhone 3 будет выпускаться в двух модификациях: со встроенным накопителем на 64 и 128 ГБ. Кроме этого, ранее были лишь расплывчатые сроки выхода смартфона, а теперь стали известны более конкретные сроки — в конце лета или начале сентября уже будет открыт предзаказ.

Также стало известно, что ближе к концу лета состоится полноценная презентация смартфона, в рамках которой будут объявлены его технические характеристики. Массовое производство девайса должно начаться в начале осени.

И хотя характеристики YotaPhone 3 пока держатся в секрете, стоимость его уже объявлена. Так, версия на 64 ГБ будет стоить $350, а модификация с накопителем на 128 ГБ обойдётся на $100 дороже.

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