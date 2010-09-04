Правительство займется стартапами?!

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за создание совета инноваций и фонда стартапов для их финансирования.
Владимир Гройсман отметил: "Есть много мер, которые мы предусматриваем, например Совет инноваций. Мы хотим создать фонд стартапов".
Он также подчеркнул, что для развития науки и инновационных отраслей в стране необходимо создать достаточный уровень финансового обеспечения.
По мнению премьер-министра, необходимо, чтобы молодые образованные люди приходили работать в органы власти.
Напомним, что Кабинет Министров Украины намерен разработать законопроекты о стартапах и о поддержке и развитии инноваций в реальном секторе экономики в IV квартале 2017 года. А в апреле 2017 года Кабинет министров Украины создал Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Напомним, что в cогласно отчету UVCA за 2016 год в инновационные компании и стартапы в Украине стали инвестировать чаще.
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