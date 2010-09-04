Греция снова привлекает кредиты

ЕС выделит Греции 8,5 млрд. евро.Стало известно, что международные кредиторы согласны предоставить Греции кредитный транш в размере 8,5 млрд. евро.
Выделяемые средства будут направлены на текущие финансовые потребности страны, погашение задолженности, а также, не исключено, что и на создание валютных резервов.
По словам главы Еврогруппы, Йеруна Дейсельблума, достигнутая договоренность является "важным шагом вперед", который позволит Греции твердо стоять на ногах. К этому он добавил, что для облегчения долговой нагрузки необходимо улучшение показателей экономического роста Греции. В частности Еврогруппа довольна принятыми изменениями в законодательстве Греции. В частности теми, которые направлены на повышение потенциала роста экономики страны.
Согласно достигнутой договоренности, в третьей программе помощи Греции примет участие и Международный валютный фонд. Его директор, Кристин Лагард, сообщила, что будет рекомендовать выделение Греции $2 млрд. При этом Глава МВФ считает, что облегчение долгового бремени было бы не лучшим решением для Греции. Однако греческие чиновники думают иначе. Они уверены, что Греция заслуживает оказания ей долгового послабления, так как выполнила все необходимые условия для этого.
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