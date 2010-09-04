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Visa анонсировала запуск платформы Visa Ready для бизнеса

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Visa анонсировала запуск платформы Visa Ready для бизнеса



Visa Ready – это платформа, которая помогает технологическим компаниям, которые интегрируются с B2B платежными сервисами Visa.

Об этом пишет PaySpace Magazine.

Платформа позволяет удостовериться в том, что они отвечают требованиям платежной системы в том, что касается безопасности, в случае интеграции с коммерческими платежными решениями Visa, такими как высокоскоростная передача данных, виртуальные платежные карты, автоматизация кредиторской задолженности и управление за осуществлением платежей.

После интеграции и прохождения проверки, компании-партнеры получат доступ к решениям и сервисам платежной системы, включая Visa Developer Platform, где смогут развивать собственные решения в сфере B2B-платежей.

Более того, программа обеспечивает интеграцию с рядом девайсов, программным обеспечением и решениями, которые инициируют или принимают платежи Visa.

Ранее сообщалось о том, что Visa начинает внедрять новый стандарт безопасности.

Компания готовится к обновлению сервиса Verified by Visa.

В новой версии глобального решения, призванного сделать покупки онлайн более безопасными и удобными, будет использоваться обновленная система безопасности — 3D Secure 2.0.

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новости, платежная система
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