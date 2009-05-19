Криптовалюты могут ускорить финансовый кризис

В среду немецкий банкир заявил, что цифровые валюты, такие как Биткоин, могут привести к финансовой катастрофе. Он ссылается на то, что цифровые валюты нестабильны и подвержены резким колебаниям на рынке. Вейдманн сказал, чтобы поверить в криптовалюту, люди ожидают принятия её банками. Об этом сообщает Bitcoin.com.



В статье «Business Insider» указывалось, что банковская система имеет преимущество над цифровыми валютами, поскольку у них есть возможность печатать столько денег, сколько они захотят. Другими словами, они могут предотвратить финансовый коллапс, создавая тем самым большую ликвидность.



Цитата: «Эта функция станет актуальной, особенно во времена кризиса, когда у владельцев денег появится стимул поменять банковские депозиты в официальную цифровую валюту одним нажатием кнопки», —



Автор статьи указал, что позиция немецкого банкира заключается в том, что, когда у банков будут собственные цифровые валюты, они смогут использовать различные функции для защиты банков от экстренного снятия депозитов с банковских счетов. Другими словами, банки смогут предоставлять вкладчикам цифровые активы, чтобы они не выводили все свои наличные средства из банка.



«Основная идея Вейдмана заключается в том, что, сделав валюты полностью цифровыми в будущем, снятие денег с банка станет намного проще. Вместо того, чтобы физически использовать банкомат или посетить отделение банка для снятия наличных, клиенты смогут сделать это онлайн. Во времена кризиса люди в панике снимают деньги со своих счетов, пытаясь сохранить свои наличные», — говорится в статье.

По мнению банкира, финансовый кризис может произойти только в том случае, если у банков нет абсолютной власти над цифровыми активами, чтобы помочь стабилизировать их. Они предполагают, что люди не могут доверять криптовалютам, но могут доверить регуляторам и банкирам контролировать их цифровое благосостояние.



Данная тема всегда широко обсуждается банковскими конгломератами. Многие банки и банковские элиты обратили внимание на резкий рост криптовалют, особенно на Биткоин и Эфириум. В связи с этим были озвучены некоторые комментарии, касающиеся регулирования цифровых активов.



Инвестиционный банк Stanley Morgan заявил, что Биткоин не будет расти без надлежащих правил и контроля. Под средствами контроля вероятно подразумевается использование «разрешенного блокчейна». В некоторых странах суды фактически разрешили банкам отказывать в обслуживании компаний, основанных на блокчейне. Это произошло в Израиле, потому что «банк опасается, что преступные организации могут с помощью подставных лиц покупать Биткоины, которые затем отправляются в кошельки преступников».



Тем не менее, не все банки имеют такую жесткую позицию. В России, например, банкиры хотят регулировать криптовалюту и использовать ее. Они не хотят контролировать ее, пытаясь подорвать первоначальную цель, и, конечно же, не верят, что цифровая валюта вызовет финансовый кризис и все уничтожит.



Источник В среду немецкий банкир заявил, что цифровые валюты, такие как Биткоин, могут привести к финансовой катастрофе. Он ссылается на то, что цифровые валюты нестабильны и подвержены резким колебаниям на рынке. Вейдманн сказал, чтобы поверить в криптовалюту, люди ожидают принятия её банками. Об этом сообщает Bitcoin.com.В статье «Business Insider» указывалось, что банковская система имеет преимущество над цифровыми валютами, поскольку у них есть возможность печатать столько денег, сколько они захотят. Другими словами, они могут предотвратить финансовый коллапс, создавая тем самым большую ликвидность.считает Вейдманн.Автор статьи указал, что позиция немецкого банкира заключается в том, что, когда у банков будут собственные цифровые валюты, они смогут использовать различные функции для защиты банков от экстренного снятия депозитов с банковских счетов. Другими словами, банки смогут предоставлять вкладчикам цифровые активы, чтобы они не выводили все свои наличные средства из банка.«Основная идея Вейдмана заключается в том, что, сделав валюты полностью цифровыми в будущем, снятие денег с банка станет намного проще. Вместо того, чтобы физически использовать банкомат или посетить отделение банка для снятия наличных, клиенты смогут сделать это онлайн. Во времена кризиса люди в панике снимают деньги со своих счетов, пытаясь сохранить свои наличные», — говорится в статье.По мнению банкира, финансовый кризис может произойти только в том случае, если у банков нет абсолютной власти над цифровыми активами, чтобы помочь стабилизировать их. Они предполагают, что люди не могут доверять криптовалютам, но могут доверить регуляторам и банкирам контролировать их цифровое благосостояние.Данная тема всегда широко обсуждается банковскими конгломератами. Многие банки и банковские элиты обратили внимание на резкий рост криптовалют, особенно на Биткоин и Эфириум. В связи с этим были озвучены некоторые комментарии, касающиеся регулирования цифровых активов.Инвестиционный банк Stanley Morgan заявил, что Биткоин не будет расти без надлежащих правил и контроля. Под средствами контроля вероятно подразумевается использование «разрешенного блокчейна». В некоторых странах суды фактически разрешили банкам отказывать в обслуживании компаний, основанных на блокчейне. Это произошло в Израиле, потому что «банк опасается, что преступные организации могут с помощью подставных лиц покупать Биткоины, которые затем отправляются в кошельки преступников».Тем не менее, не все банки имеют такую жесткую позицию. В России, например, банкиры хотят регулировать криптовалюту и использовать ее. Они не хотят контролировать ее, пытаясь подорвать первоначальную цель, и, конечно же, не верят, что цифровая валюта вызовет финансовый кризис и все уничтожит.

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