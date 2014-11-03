Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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smartroulette.io: рулетка с бесплатным стартовым бонусом | выигрыш от 1RLT~27.500 sat

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smartroulette.io: рулетка с бесплатным стартовым бонусом | выигрыш от 1RLT~27.500 sat
SmartRoulette.io
Рулетка предоставляет возможность без вложений выиграть и вывести на биржу токены RLT стоимостью 1 RLT ~ 27.500 satoshi
Для этого понадобится аккаунт на бирже LiveCoin и аккаунт вконтакте или facebook

Стартовый баланс - 200.000 Credits
После 200 ставок будет начислены токены RLT в зависимости от баланса:
300.000 Credits - 1 RLT
400.000 Credits - 2 RLT

Вывод - через ваучер биржи LiveCoin:

Для вывода потребуется верификация с помощью аккаунта вконтакте или facebook

Текущий курс 1 RLT ~ 27.500 satoshi:


Я получил 2 RLT ставя на красное с усреднением при проигрыше

Перед началом игры рекомендую скопировать и сохранить токен авторизации.
Rabbot на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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