Китайские майнеры высказались в поддержку нью-йоркского соглашения о масштабировании

Стали известны результаты проведенного 15 июня «круглого стола» с участием ведущих китайских майнинговых пулов. По его итогам участники встречи поддержали соглашения о масштабировании сети биткоина, подписанное в мае в Нью-Йорке (Segwit2x).
Среди поддержавших Segwit2x оказались OKCoin, Huobi, BTCCPool, Bitmain, F2Pool, BTC.Top, ViaBTC, BiXin, BW, 1Hash, Canoe, BATPool, Bitkan и другие. Как уже отметил глава Digital Currency Group Барри Силберт, совокупная хешевая мощность этих пулов превышает 80% всей сети – необходимый порог для активации протокола.
Как говорится в опубликованной резолюции, участники «круголого стола» согласились начать с понедельника, 19 июня, голосование о поддержке Segwit2x (BIP91). При этом, во избежание какого-либо влияния на результаты голосования вместо пометки BIP9 (SegWit) будет использована пометка «NYA».
Стороны согласились незамедлительно приступить к тестированию альфа-версии протокола Segwit2x в testnet5, а также высказали намерение активировать его не позднее 31 июля 2017 года.
Напомним, в соглашении, подписанном 23 мая в Нью-Йорке при активном участии Барри Силберта, говорится об активации SegWit при наличии 80% поддержки мощности майнеров, а также о проведении в течение шести месяцев хардфорка с увеличением размера блока до 2Мб.
Впрочем, в недавнем письме CEO BitGo Майка Белше срок проведения хардфорка после активации SegWit уже сокращен до трех месяцев.
SegWit2x заявляется в качестве альтернативы протоколу UASF (BIP148), который также ставит своей целью активировать SegWit, однако, как утверждается, в потенциале может повысить риск атаки 51% на сеть биткоина.
Ранее на этой неделе производитель оборудования и ПО для майнинга компания Bitmain Tecnnologies сообщила об успешном тестировании SegWit2x, а в пятницу, 16 июня, началось тестирование альфа-версии протокола.
Примечательно, за этот небольшой промежуток времени произошло еще одно событие, которое, возможно, поможет сторонникам двух предложений найти общие точки соприкосновения. Речь идет о запросе на изменение и небольшой модификации кода Segwit2x, внесенном разработчиком Джеймсом Хиллиардом. По его словам, благодаря этой модификации UASF (BIP148) и Segwit2x станут более совместимыми.
Релиз бета-версии протокола Segwit2x запланирован на 30 июня.
АПДЕЙТ: Барри Силберт также посчитал необходимым внести некоторую ясность в ситуацию, написав, что Segwit2x фактически означает активацию протокола Segregated Witness (SegWit) и, соответственно, разрешение вопроса масштабирования биткоина.
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