Профессор экономики из США: биткоин сделает миллионерами еще многих людей

Профессор экономики Университета Лонг-Айленда Панос Мордукатас убежден, что цена биткоина далека от своего предельного значения, и это означает, что “цифровое золото” еще сделает миллионерами многих людей. Об этом сообщает Cryptocoinsnews.
Экономист частично согласен с мнением миллиардера Марка Кьюбана, который в своем недавнем прогнозе назвал биткоин “пузырем”. В то же время он уверен, что потенциал биткоина далеко не исчерпан, и перед тем как криптовалюта “вернется на землю”, она еще достигнет несколько новых максимумов.
В своей заметке в издании Forbes Мордукатас, демонстрируя динамику роста первой цифровой валюты, сравнивает доходность акций сингапурского биржевого инвестфонда SPDR Gold Trust с долями биткоин-фонда Bitcoin Investment Trust Shares (GBTC).
Как видно из данных таблицы, в первом случае годовая доходность составила 12%, а во втором — 800% (по состоянию на июнь текущего года).
Среди главных причин столь значительного спроса на биткоин экономист называет крайне низкие процентные ставки на развитых рынках, которые позволяют инвестировать в биткоин по стратегии “Carry trade”.
Следующей причиной спроса на криптовалюту профессор называет недоверие к фиатным деньгам, которое, в том числе, обусловлено иррациональной и волюнтаристской монетарной политикой центральных банков.
Среди других причин популярности биткоина Мордукатас называет экономическую неопределенность на мировом рынке, включая рост государственного долга в большинстве стран. Профессор приводит пример Японии, которая выпускает государственные облигации для покрытия старых долгов, при том, что госдолг страны уже превысил 250% от ВВП. Также Мордукатас отмечает, что в зоне риска находится экономика Китая, и ситуацию лишь усугубляет тот факт, что никто достоверно не знает истинный размер госдолга КНР.
Также одним из мощных драйверов роста цены биткоина экономист назвал острый социально-экономический кризис в Венесуэле и деноминацию индийской рупии. Эти события, по его мнению, практически совпали по времени с началом стремительного ралли цены первой цифровой валюты.
Панос Мордукатас считает, что у биткоина как средства страхования от глобальной экономической нестабильности есть преимущества над золотом. При этом профессор отмечает, что так называемое поколение двухтысячных понимает это гораздо лучше, чем поколение беби-бумеров, родившихся в период между 1943 и 1963 гг.
“В отличие от золота, биткоин является удобным средством для платежей по всему миру”, — отмечает Мордукатас.
Следующим преимуществом биткоина профессор назвал жестко ограниченную эмиссию “цифрового золота” 21 миллионом монет. В случае же с золотом, при росте цены последнего, возрастают и стимулы у золотодобывающих компаний, чтобы еще больше инвестировать в добычу благородного металла.
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