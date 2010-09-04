Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,598 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Профессор экономики из США: биткоин сделает миллионерами еще многих людей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:56
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,838
Благодарностей: 2,310
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Профессор экономики из США: биткоин сделает миллионерами еще многих людей

Профессор экономики Университета Лонг-Айленда Панос Мордукатас убежден, что цена биткоина далека от своего предельного значения, и это означает, что “цифровое золото” еще сделает миллионерами многих людей. Об этом сообщает Cryptocoinsnews.

Экономист частично согласен с мнением миллиардера Марка Кьюбана, который в своем недавнем прогнозе назвал биткоин “пузырем”. В то же время он уверен, что потенциал биткоина далеко не исчерпан, и перед тем как криптовалюта “вернется на землю”, она еще достигнет несколько новых максимумов.

В своей заметке в издании Forbes Мордукатас, демонстрируя динамику роста первой цифровой валюты, сравнивает доходность акций сингапурского биржевого инвестфонда SPDR Gold Trust с долями биткоин-фонда Bitcoin Investment Trust Shares (GBTC).


Как видно из данных таблицы, в первом случае годовая доходность составила 12%, а во втором — 800% (по состоянию на июнь текущего года).

Среди главных причин столь значительного спроса на биткоин экономист называет крайне низкие процентные ставки на развитых рынках, которые позволяют инвестировать в биткоин по стратегии “Carry trade”.

Следующей причиной спроса на криптовалюту профессор называет недоверие к фиатным деньгам, которое, в том числе, обусловлено иррациональной и волюнтаристской монетарной политикой центральных банков.

Среди других причин популярности биткоина Мордукатас называет экономическую неопределенность на мировом рынке, включая рост государственного долга в большинстве стран. Профессор приводит пример Японии, которая выпускает государственные облигации для покрытия старых долгов, при том, что госдолг страны уже превысил 250% от ВВП. Также Мордукатас отмечает, что в зоне риска находится экономика Китая, и ситуацию лишь усугубляет тот факт, что никто достоверно не знает истинный размер госдолга КНР.

Также одним из мощных драйверов роста цены биткоина экономист назвал острый социально-экономический кризис в Венесуэле и деноминацию индийской рупии. Эти события, по его мнению, практически совпали по времени с началом стремительного ралли цены первой цифровой валюты.

Панос Мордукатас считает, что у биткоина как средства страхования от глобальной экономической нестабильности есть преимущества над золотом. При этом профессор отмечает, что так называемое поколение двухтысячных понимает это гораздо лучше, чем поколение беби-бумеров, родившихся в период между 1943 и 1963 гг.

“В отличие от золота, биткоин является удобным средством для платежей по всему миру”, — отмечает Мордукатас.

Следующим преимуществом биткоина профессор назвал жестко ограниченную эмиссию “цифрового золота” 21 миллионом монет. В случае же с золотом, при росте цены последнего, возрастают и стимулы у золотодобывающих компаний, чтобы еще больше инвестировать в добычу благородного металла.

Источник.
__________________
Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Американский профессор предсказал скорый крах российской экономики dengov Новости в мире финансов и инвестиций 3 01.07.2016 02:18
6 людей, которые отказались стать миллионерами chu Новости в мире финансов и инвестиций 4 10.09.2015 19:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Где можно смотреть обновляемую статистику по футболу?
От luxury449 в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар OmRam
Хорваты красавцы!!!
От OmRam в разделе «Спорт-Чат»
Аватар OPLOTT
"Опора России": акция дальнобойщиков может привести к дефициту продуктов
От OPLOTT в разделе «Политика и экономика»
Аватар NETWEB-monitor
Milk-game.ru - Milk-game
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
Власти Казахстана решили контролировать весь интернет-трафик в стране
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mega-Hyip
fxsuccess - fxsuccess.net
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,598
Тем
474,553
Сообщений
11,757,591

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube