Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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iPhone 7

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Старый Сегодня, 23:20
#1
Топ Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Воронеж
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 11,266
Благодарностей: 10,870
УГ: 20
КП: 0.347
подарки
iPhone 7
Всем привет!

Наконец дошли руки до написания обзора)

На очередную днюху супруги решил купить iPhone 7 128Гб белый, взамен Samsung S6 Edge (отчёт о покупке которого кстати здесь http://mmgp.ru/showthread.php?t=412973).
Хоть самсунгу и был всего год, но супруга хотела давно поюзать iPhone - решил сделать подарок. На её ДР помимо айфона также ездили в поездку в Казань, смотреть город, жить в хорошем отеле, ужинать в ресторанах ))

В общем с моделью и параметрами было всё ясно:
  • Белый цвет имхо один ихз самых удачных, особенно для девушек
  • Памяти меньше 128, при условии отсутствия возможности расширения, смысла брать не видел

Брал в октябре 2016, на тот момент не так много было выбора в магазинах почему-то, особенно того, что я хотел (белый, 128Гб). Найти смог только в DNS (сейчас в каталоге такой модели не вижу вообще), там и купил. Выложил 69990 рублей К слову, где брать никакой разницы - цены везде одинаковые были, а вот с наличием проблемы.

На ДР подарил, заказал завтрак в номер, короче всё как положено. Жена конечно обрадовалась

Разбиралась с ним долго, т.к. до этого iOS никогда не юзала, только андроид.

В общем и целом она сильно разочаровалась в айфонах, по сравнению с топовыми самсунгами, с её слов, никакой айфон и рядом не лежит. В айфонах неудобно всё, ничего нормально не установить, не закачать, камера в самсунгах лучше и т.д.
Сам ничего сказать не могу, не пользовался и у жены его даже "потыкать" не брал.

Но в любом случае, с этим телефоном будет теперь ходить пока не сломается

Помимо самого телефона, также потом купили аксессуары (как просто в магазинах, так и на али, например, защитные стекла, чехлы).

Весь бюджет покупки (а также и поездки) на 100% основан на заработках на хайпах, информацию о которых черпаю на форуме mmgp.ru - бездонный кладезь полезной информации!

Несколько свежесделанных фото:








Всем спасибо за внимание!
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vagh на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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