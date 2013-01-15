vagh Топ Мастер

Имя: Николай Пол: Мужской Возраст: 31 Адрес: Воронеж Инвестирую в: HYIP Регистрация: 15.01.2013 Сообщений: 11,266 Благодарностей: 10,870 УГ: 20 КП: 0.347 подарки

iPhone 7



Наконец дошли руки до написания обзора)



На очередную днюху супруги решил купить iPhone 7 128Гб белый, взамен Samsung S6 Edge (отчёт о покупке которого кстати здесь

Хоть самсунгу и был всего год, но супруга хотела давно поюзать iPhone - решил сделать подарок. На её ДР помимо айфона также ездили в поездку в Казань, смотреть город, жить в хорошем отеле, ужинать в ресторанах ))



В общем с моделью и параметрами было всё ясно: Белый цвет имхо один ихз самых удачных, особенно для девушек

Памяти меньше 128, при условии отсутствия возможности расширения, смысла брать не видел

Брал в октябре 2016, на тот момент не так много было выбора в магазинах почему-то, особенно того, что я хотел (белый, 128Гб). Найти смог только в DNS (сейчас в каталоге такой модели не вижу вообще), там и купил. Выложил 69990 рублей К слову, где брать никакой разницы - цены везде одинаковые были, а вот с наличием проблемы.



На ДР подарил, заказал завтрак в номер, короче всё как положено. Жена конечно обрадовалась



Разбиралась с ним долго, т.к. до этого iOS никогда не юзала, только андроид.



В общем и целом она сильно разочаровалась в айфонах, по сравнению с топовыми самсунгами, с её слов, никакой айфон и рядом не лежит. В айфонах неудобно всё, ничего нормально не установить, не закачать, камера в самсунгах лучше и т.д.

Сам ничего сказать не могу, не пользовался и у жены его даже "потыкать" не брал.



Но в любом случае, с этим телефоном будет теперь ходить пока не сломается



Помимо самого телефона, также потом купили аксессуары (как просто в магазинах, так и на али, например, защитные стекла, чехлы).



Весь бюджет покупки (а также и поездки) на 100% основан на заработках на хайпах, информацию о которых черпаю на форуме mmgp.ru - бездонный кладезь полезной информации!



Несколько свежесделанных фото:

















Всем спасибо за внимание! Всем привет!Наконец дошли руки до написания обзора)На очередную днюху супруги решил купить iPhone 7 128Гб белый, взамен Samsung S6 Edge (отчёт о покупке которого кстати здесь http://mmgp.ru/showthread.php?t=412973 ).Хоть самсунгу и был всего год, но супруга хотела давно поюзать iPhone - решил сделать подарок. На её ДР помимо айфона также ездили в поездку в Казань, смотреть город, жить в хорошем отеле, ужинать в ресторанах ))В общем с моделью и параметрами было всё ясно:Брал в октябре 2016, на тот момент не так много было выбора в магазинах почему-то, особенно того, что я хотел (белый, 128Гб). Найти смог только в DNS (сейчас в каталоге такой модели не вижу вообще), там и купил. ВыложилрублейК слову, где брать никакой разницы - цены везде одинаковые были, а вот с наличием проблемы.На ДР подарил, заказал завтрак в номер, короче всё как положено. Жена конечно обрадоваласьРазбиралась с ним долго, т.к. до этого iOS никогда не юзала, только андроид.В общем и целом она сильно разочаровалась в айфонах, по сравнению с топовыми самсунгами, с её слов, никакой айфон и рядом не лежит. В айфонах неудобно всё, ничего нормально не установить, не закачать, камера в самсунгах лучше и т.д.Сам ничего сказать не могу, не пользовался и у жены его даже "потыкать" не брал.Но в любом случае, с этим телефоном будет теперь ходить пока не сломаетсяПомимо самого телефона, также потом купили аксессуары (как просто в магазинах, так и на али, например, защитные стекла, чехлы).Весь бюджет покупки (а также и поездки) на 100% основан на заработках на хайпах, информацию о которых черпаю на форуме mmgp.ru - бездонный кладезь полезной информации!Несколько свежесделанных фото:Всем спасибо за внимание!

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