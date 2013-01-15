Всем привет!
Наконец дошли руки до написания обзора)
На очередную днюху супруги решил купить iPhone 7 128Гб белый, взамен Samsung S6 Edge (отчёт о покупке которого кстати здесь http://mmgp.ru/showthread.php?t=412973
).
Хоть самсунгу и был всего год, но супруга хотела давно поюзать iPhone - решил сделать подарок. На её ДР помимо айфона также ездили в поездку в Казань, смотреть город, жить в хорошем отеле, ужинать в ресторанах ))
В общем с моделью и параметрами было всё ясно:
- Белый цвет имхо один ихз самых удачных, особенно для девушек
- Памяти меньше 128, при условии отсутствия возможности расширения, смысла брать не видел
Брал в октябре 2016, на тот момент не так много было выбора в магазинах почему-то, особенно того, что я хотел (белый, 128Гб). Найти смог только в DNS (сейчас в каталоге такой модели не вижу вообще), там и купил. Выложил 69990
рублей
К слову, где брать никакой разницы - цены везде одинаковые были, а вот с наличием проблемы.
На ДР подарил, заказал завтрак в номер, короче всё как положено. Жена конечно обрадовалась
Разбиралась с ним долго, т.к. до этого iOS никогда не юзала, только андроид.
В общем и целом она сильно разочаровалась в айфонах, по сравнению с топовыми самсунгами, с её слов, никакой айфон и рядом не лежит. В айфонах неудобно всё, ничего нормально не установить, не закачать, камера в самсунгах лучше и т.д.
Сам ничего сказать не могу, не пользовался и у жены его даже "потыкать" не брал.
Но в любом случае, с этим телефоном будет теперь ходить пока не сломается
Помимо самого телефона, также потом купили аксессуары (как просто в магазинах, так и на али, например, защитные стекла, чехлы).
Весь бюджет покупки (а также и поездки) на 100% основан на заработках на хайпах, информацию о которых черпаю на форуме mmgp.ru - бездонный кладезь полезной информации!
Несколько свежесделанных фото:
Всем спасибо за внимание!