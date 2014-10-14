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Plynk привлек €25 млн для приложения по денежным переводам между коллегами и друзьями

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Plynk привлек €25 млн для приложения по денежным переводам между коллегами и друзьями
Стартап Plynk, расположенный в Дублине, привлек 25 миллионов евро инвестиций, закрыв раунд A для своего мобильного приложения по обмену денежными средствами.
Инвестиционный раунд возглавила инвестиционная компания Swiss Privee Ltd. Стартап планирует использовать инвестиции для расширения своей деятельности по всей территории Европы, для выхода на рынок Португалии, для расширения команды, чтобы можно было создавать дополнительный функционал приложения.
«Наша команда направит инвестиции для увеличения команды до 20 человек. Особое внимание уделим талантливым программистам и инженерам», - сказал Фоли, соучредитель Plynk.
Основанная в январе 2015 года генеральным директором Чарльзом Даудом и соучредителем Клайвом Фоли, Plynk является разработчиком мобильного приложения, которое позволяет моментально переводить денежные средства между друзьями и родственниками.

Зарегистрированные пользователи через Facebook имеют возможность отправлять денежные средства в виде сообщения одному пользователю либо вовсе в групповом чате без каких либо сборов или комиссий. После создания учетной записи в приложении, пользователи получают виртуальную Mastercard карту для проведения платежей. Помимо этого Plynk планирует интегрироваться с Apple Pay и Android Pay для масштабирования своего приложения.
Наша первостепенная цель состоит в том, чтобы развивать нашу клиентскую базу. У нас есть стратегия монетизации путем подключения API, - сообщил Дауд.
На сегодняшний день, Plynk насчитывает более 6000 пользователей возрастом от 18 до 25 лет и обладающие iOS и Andoird устройствами.

«Сегодня существует некая неловкость вокруг перевода средств между людьми. Наше приложение разбивает все границы и самое главное делает переводы безопасными», - подчеркнул Фоли.
Также стоит отметить, что это не первое финансирование у стартапа. Осенью 2016 года Plynk привлек 725 000 евро инвестиций от венчурных фондов Delta Partners, Enterprise Ireland, NDRC, а также от частных инвесторов.

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