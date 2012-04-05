Система на основе личной проходимости.

Всем привет, сразу скажу, что идея системы не моя, я взял ее с ютюба, ниже выложу ролик автора ТС. Здесь просто хочу попробовать потестить и обсудить возможности. Логика такая(это просто пример)- вы делаете ставку она не проходит, вы делаете еще одну, она снова не проходит, вы еще одну и опять голяк..., и так например 5 раз подряд, в итоге у вас большой убыток, но шестая ставка прошла. А если все это время не ставить, а ждать пока будет такая убыточная серия, из к примеру, пяти убытков. А потом уже начать ставить. С кэфом 1,5-2 ошибиться 10 раз подряд вряд ли получится, и если начать заходить в денежные ставки только после определенной серии(которую предварительно необходимо уточнить тестом) то получаем интересный подход.
То есть у каждого каппера есть своя личная проходимость, и свои серии из неудачных ставок. Посмотреть какая у них частота, и если ты скажем ошибаешься не больше трех раз подряд, то ставить только после третьей ошибки. Главное системность, то есть делать все время одно и тоже. Надеюсь что тему поддержите, я конечно новичок на форуме, но не новичок в ставках. Идея свежая, и можно её тут потестировать. Можно кстати так любой прогноз тестить. Допустим бесплатные прогнозы от кого-то(главное чтоб статистика была) посмотрели какие серии неудач, и заходим только после определенной серии, думаю идея ясна, в виде ролике рассказано более наглядно, с примерами.