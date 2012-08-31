Bitfury и Risk Cooperative задействуют блокчейн в страховании

Компания Bitfury Group заключила соглашение о стратегическом партнерстве с американской фирмой Risk Cooperative с целью внедрения технологии распределенного реестра на рынке страховых услуг. Об этом сообщает Insurance Journal.
По словам представителей компаний, совокупный годовой объем страховых премий, выплаченных по всему миру, уже превысил 5,5 триллиона долларов. На фоне, казалось бы, значительного развития и роста страхового рынка, многие риски природного и антропогенного характера по-прежнему остаются без страхового покрытия или оказываются застрахованными ниже действительной стоимости. Причиной такого положения вещей является использование страховыми компаниями старых систем и технологий.
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“Технология блокчейн может привнести прозрачность и безопасность в страховую индустрию, а также послужить катализатором для создания новых бизнес-моделей в данной сфере”, —
подчеркнул CEO Bitfury Group Валерий Вавилов.
CEO и основатель Risk Cooperative Данте Диспарте отметил, что компания также планирует внедрить технологию блокчейн в сфере киберстрахования.
Ранее глава компании ConsenSys Джо Любин заявил, что в 2017 году страхование и ипотека станут теми областями, в которых технология блокчейн будет развиваться наиболее динамично.
В пятницу, 16 июня, компания BitFury приняла участие в подписании меморандума о переводе государственного земельного кадастра Украины на технологию блокчейн.