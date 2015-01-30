ЦБ снизил ключевую ставку до 9 процентов

16 июня Центробанк России снизил ставку рефинансирования на 0.25%. Теперь она составляет 9%. По этой ставке Центробанк России дает кредиты другим банкам.
Снижение ставки рефинасирования произошло из-за понижения уровня инфляции. По данным Росстата России уровень инфляции за 6 месяцев 2017 года составил 4.1% и инфляция остается на стабильно низком уровне. Рубль укрепляется. Страны ОПЕК продлили соглашение об уменьшении добычи нефти. Учитывая все эти обстоятельства вместе взятые Центробанком России принято решение о снижении ставки рефинансирования.
Снижение ставки рефинансирования необходимо для того, чтобы банки России начали давать населению и предприятиям более дешевые кредиты. У банков появится доступ к более дешевым кредитам от Центробанка и это должно способствовать тому, что кредитная процентная ставка снизится и банки начнут предоставлять деньги для увеличения покупательской способности и развития экономики под более дешевые проценты. С начала 2017 года Центробанк проводит планомерную политику по снижению ставки по рефинансированию. Это привело к тому, что банкам в России стали более доступны кредиты от Центробанка. Поэтому большинство российских банков в первую очередь снизили процентные ставки по депозитам. На данный момент средняя процентная ставка по депозитам составляет 7.5%. Однако по кредитам банки снижать ставки не спешат. Постепенно снижается процентная ставка только по ипотеке, по остальным видам кредитов процентные ставки не сильно изменились. Вторая проблема заключается в том, что из-за снижения уровня доходов населения и уменьшения процентной ставки по депозитам население стало гораздо меньше вкладывать деньги в банки. У банков просто нет средств, чтобы давать кредиты, так как население малоактивно и не вкладывает средства, а ставки Центробанка до сих пор остаются на достаточно высоком уровне.
Сейчас из-за отсутствия денежных средств многие банки урезают свои кредитные программы, а если и предоставляют кредиты, тщательно проверив заемщиков под более жесткие условия. К тому же по данным бюро кредитных историй, в последние годы наблюдается рост кредиторской задолженности населения из-за снижения доходов населения. Людям все сложнее и сложнее платить кредиты банкам. Это еще одна из причин, почему банки ужесточили требования предоставления кредитов. Банкам не нужны плохие долги и не возвращенные кредиты.
Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/16/cbrate/
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