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В Украине станет проще торговать валютой и золотом

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В Украине станет проще торговать валютой и золотом
Национальный банк Украины (НБУ) упростил проведение валютных операций по торговле иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке страны и на международном валютном рынке.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины” №55 от 15 июня 2017 года.

Документ вступает в силу с 26 июня 2017 года.

Напомним также, что Национальный банк Украины (НБУ) вводит выдачу электронных индивидуальных валютных лицензий физическим лицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу на общую сумму до $50 тыс.

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