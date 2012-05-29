В Украине станет проще торговать валютой и золотом

Национальный банк Украины (НБУ) упростил проведение валютных операций по торговле иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке страны и на международном валютном рынке.
Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины” №55 от 15 июня 2017 года.
Документ вступает в силу с 26 июня 2017 года.
Напомним также, что Национальный банк Украины (НБУ) вводит выдачу электронных индивидуальных валютных лицензий физическим лицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу на общую сумму до $50 тыс.