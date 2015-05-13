MoneyTap привлек $9 млн для своего приложения моментального кредитования

FinTech стартап MoneyTap, расположенный в Бангалоре (Индия), привлек $ 9 млн инвестиций, закрыв раунд A для своего приложения по кредитованию частных лиц.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Sequoia India в сотрудничестве с уже существующими инвесторами из New Enterprise Associates (NEA) и Prime Venture Partners. Привлеченные средства будут направлены для разработки новых функций приложения, для расширения своей деятельности на территории Индии, в частности в Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад и Ченнай.
Мы также рассмотрим выход на европейский и американский рынок в 2018 году, - заявил Партасарати.
Основанная в 2015 году генеральным директором Бала Партасарати и соучредителем Ануж Какером, MoneyTap является разработчиком мобильного приложение, которое позволяет пользователям получать кредитные средства в течение 5 минут без какого-либо залога.
На сегодняшний день, компания насчитывает свыше 300 тысяч зарегистрированных пользователей, но количество пользователей получив кредит не разглашают. Средний размер кредита составляет 5 тысяч рупий, которые можно получить по гибкой процентной ставке (на официальном сайте было заявлено 16% годовых, сроком до 12 месяцев).
MoneyTap сотрудничает с шестью индийскими банками и несколькими частными финансовыми учреждениями и уже в июне 2017 года планирует выпустить собственную кредитную карту в сотрудничестве с RBL банком (который кстати выделил долговое финансирование в 2015 году).
Специально для MMGP.RU
Уникальность
«Потребительский кредит в Индии очень проблематичен, но MoneyTap разработал эффективный продукт для больших возможностей наших потребителей», - сказал Абхек Ананд, партнер венчурного фонда Sequoia India.