Шведская компания XBT Provider объявила о партнерстве с биткоин-сервисом Xapo

Базирующаяся в Стокгольме инвестиционная компания XBT Provider заключила партнерское соглашение с биткоин-оператором Xapo. Об этом сообщается в блоге компании.
Как отмечается на сайте компании XBT Provider, в рамках партнерства Xapo обеспечит “холодное хранение” биржевых нот ETN, торгуемых на шведской площадке NASDAQ OMX Nordic. Такие финансовые инструменты дают возможность торговать криптовалютой широкому кругу “традиционных” инвесторов, избавляя их от необходимости покупки и хранения базовых цифровых активов.
Биржевые ноты ETN отражают стоимость биткоина в шведских кронах. Цена биткоин-нот ETN основывается на среднем значении курса BTC/USD на нескольких крупнейших криптовалютных биржах (включая Itbit, Bitstamp и Coinbase), умноженным на курс шведской кроны.
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“Команда профессионалов XBT Provider обладает значительным опытом в сфере цифровых валют и в области финансовых услуг. Мы рады сотрудничеству с компанией, которая делает инвестиции в биткоин доступными за пределами США”, —
отметил основатель Xapo Венсес Касарес.