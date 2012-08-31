На Индию приходится 10% общемировых торгов биткоином

В Индии, объем торгов в паре USD/BTC составил 10% от общемирового за последний месяц, в соответствии с данными Криса Бурниске, главы ARK’s Blockchain Products.
Опубликовав в Твиттере график торгов на мировом рынке в прошедший четверг, Бурниске отметил растущую роль индийских биржевых операций в мировом масштабе, которая составила 10% от общего объема, по данным за последний месяц, на 15 июня.
Бурниске отметил также, что ему “любопытно” было бы узнать, что этот рост будет означать для Биткойна.
Торговая биткойн-активность в Индии находится в фазе активного роста. Невзирая на противоречивую позицию центробанка и представителей власти, шаткое положение национальной валюты способствует распространению и укоренению Биткойна на индийской почве.
Рыночные данные сайта Coin Dance демонстрируют восходящий тренд от недели к неделе, с небольши провалом в конце мая, когда стоимость биткойна опустилась ниже отметки в $2 000.
Отдельные биткойн-биржи страны также демонстрируют рост объема торгов. В частности, обменный сервис Zebpay объявил о достижении рекордного показателя по скачиванию приложения, которое заняло 7 место в списке популярных приложений Apple App Store, в категории “финансы”.