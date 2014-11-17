Королевский канадский монетный двор выпускает серию монет "Пленэр"

Как ведущий производитель монет, который любит экспериментировать гораздо больше, чем большинство других национальных монетных дворов, Королевский канадский монетный двор выпускает новые монеты практически каждый месяц в целях испытания той или иной техники исполнения. Последнее творение называется "Пленэр", что значит живопись на природе. Из-за наличия естественного освещения, пленэр получил популярность в викторианскую эпоху. Этот метод использовали французские художники-импрессионисты Моне, Писсарро и Ренуар, а также множество других известных творцов.
Эта серия будет состоять из трех монет весом 1 унция серебра каждая. Необычной чертой каждой монеты является ее диаметр, который составляет 60 мм. Аверс является стандартным для этого монетного двора: на нем присутствует изображение королевы Елизаветы II в исполнении Сюзанны Блант, а также различные информационные надписи.
Больше всего внимания привлекает реверс монеты, где дебютируют две новые техники: эффект холста и текстурированный цвет. Первый эффект воспроизводит внешний вид холста, а второй является результатом того, что цветные элементы выделяются перед задним планом, чтобы придать фокус картине на мольберте, чему помогает фон, лишенный яркого цвета. Полученная комбинация методов чрезвычайно эффективна и идеально подходит для композиции.
Первая монета была выпущена в прошлом месяце, вторая - на прошлой неделе, а третья выйдет в первую неделю июля. Небольшим недостатком следует считать, что монеты поставляются в стандартной темно-бордовой коробке, а большой диаметр монеты выгоднее бы смотрелся в прозрачной латексной рамке, которая применяется все шире в последнее время. Каждая монета стоит 119,95 долларов США и имеет тираж 5500 экземпляров.
Первая монета называется "Весенние подарки" и ее дизайн разработан канадской художницей Элизабет Сим. На ней изображена клумба с цветущими тюльпанами сорта "Канада 150". На переднем плане находится установленный холст, таким образом создается впечатление, что смотрящий на монету является художником.
Вторая монета называется "Морские воспоминания", ее автором является та же художница. На монете изображена красота, спокойствие и атмосфера морского пейзажа канадской Атлантики. Изображенный мольберт также позволяет предположить, что зритель является художником и создателем пейзажной живописи.
Третья монета носит название "В ожидании гребли" с изображением причала и лодки.
Номинал монеты: 20 канадских долларов
Металл: серебро 9999-й пробы
Вес: 31,85 грамм
Диаметр: 60 мм
Качество: пруф
Тираж: 5500 экземпляров.
Уникальность
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